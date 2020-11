Qui va gagner la Ligue des champions selon les Français ?

Ne jouez pas votre bas de laine sur les qualification de l’OM ou du Stade Rennais, pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les Français, majoritairement, n’y croit pas. Ou plus, après la phase aller des matches de groupe, de la Ligue des champions. Il ne faudra pas non plus compter sur eux, pour la victoire finale, les 1 005 personnes sondées ces 5 et 6 novembre (dont 477 amateurs de football), du sondage Odoxa réalisé pour Winamax et RTL ont d’autres favoris en tête.

Ni l’OM, ni le Stade Rennais, plus peut-être le PSG

Et pas spécialement non plus le PSG, qu’ils sont 71% quand même chez les amateurs de football (mais à peine un sur deux [54%] pour les autres), à voir se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi. Plus rares sont ceux qui voient les hommes de Thomas Tuchel aller au bout dans la compétition : 12% chez les Français et 11% dans la tranche des amateurs de ballon rond. l’OM, en dépit de ses trois défaites en autant de rencontres, recueille 3 et 2% des suffrages, et Rennes 2 et 0%.

Les Français penchent surtout vers Munich et son Bayern

Le favori des Français, intéressés ou non par la discipline, est le tenant du titre, le Bayern Munich. Le club bavarois est le choix de 21% des Français, jusqu’à 34% pour les amateurs de football. Il y a un an, Lewandowski et ses copains, n’avaient que 3 et 4% des adhésions. Cela souligne la performance de l’équipe allemande, aujourd’hui reconnue à sa plus juste valeur, devant le Real Madrid, qui reste une valeur sûre, à 14 et 15%.