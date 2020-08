OM, PSG, Stade Rennais… IOS ou Android, qui a son « app » en Ligue 1 ?

Tous les clubs de la Ligue 1 française ont une page officielle sur les réseaux sociaux. Tous. Au moins sur les principaux du web. En revanche, question digitalisation du contenu et de l’offre, les vingt du championnat de France ne possèdent pas tous une application, sur les supports IOS ou Android. Une grosse moitié seulement du plateau seulement, et une particularité qui concerne le Stade Rennais, qui n’est présent que sur le système d’exploitation des appareils de la marque à la pomme et non sur les autres.

Le Stade Rennais n’a que IOS, le PSG et l’OM appartiennent aux pionniers de la L1

Au total, sur ce début de la saison 2020-21, treize clubs de l’élite du football français ont une application pour ios, et douze pour Android ; le Stade Rennais faisant donc la différence. Les plus gros du plateau ont la leur depuis plusieurs années, comme l’OM ou le PSG. Ils comptent aussi parmi ceux qui proposent le plus large éventail de contenu, parfois même des jeux personnalisés. Les chiffres des téléchargements ne sont pas connus, en revanche, les applications sont notées par leurs utilisateurs. Et dans l’ensemble les retours sont bons.

Sept clubs de la Ligue 1 n’ont aucune application officielle dans leur catalogue

Pour autres différences entre les clubs, certains proposent du contenu payant. Et d’autres rien du tout. Ils sont sept à ne pas proposer d’app’ : le FC Nantes, le SCO Angers, le FC Lorient, le FC Metz, le Nîmes Olympique, le Stade de Reims et le RC Strasbourg.