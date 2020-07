Top Gear recrute Luc Alphand pour la saison 7

On prend les mêmes et on recommence. Ou presque. Car la prochaine saison de l’émission Top Gear, la septième pour la France, réunira le trio habituel composé de Philippe Lelouch, de Bruce Jouanny et Yann Larret-Menezo (alias, Le Tone) avec une guest en plus, recrutée et annoncée en ce début de semaine : l’ancien champion du monde de descente en ski, Luc Alphand.

Un champion du monde de descente rejoint Top Gear France

A 54 ans, le Briançonnais de souche est aussi un pilote chevronné, qui ne dépareillera pas dans le programme diffusé dans l’Hexagone, sur la chaîne RMC Découverte. Luc Alphand a notamment pris plusieurs fois le départ du Dakar, avec une deuxième place à la clé, en 2007 et il a participé aux 24h du Mans. Ce sont les producteurs de l’émission qui ont fait appel à lui ; « Je n’ai pas hésité longtemps », répond l’intéressé aux questions du journal Le Parisien.

Luc Alphan a un gros background de pilote automobile

Après six premières saisons « made in France » de l’émission rendue célèbre de l’autre côté de la Manche par son duo initial (Clarkson, Hammond et May), la production a jugé le temps nécessaire à du changement. Sans toutefois remetrre en cause la participation des trois animateurs en place. Luc Alphand viendra se greffer à eux, avec « une grande liberté », tel qu’il le confie au quotidien francilien.

🚨#TOPGEARFRANCE🚨 📣 Ça vient de tomber ! Luc Alphand rejoint @phil_lellouche @Le_Tone & @BruceJouanny pour former un quatuor de choc ! 💯 On vous l’avait bien dit, beaucoup de belles surprises vous attendent pour cette saison 7 de @TopGear_FR sur @RMCDecouverte ! 🤩 pic.twitter.com/jbRPOMobuV — Top Gear France (@TopGear_FR) July 13, 2020

Le tournage de la saison 7 a débuté

Le tournage de la saison 7 a débuté au Pays Basque, elle devrait être diffusée entre la fin de cette année 2020 et le début de la prochaine. La saison 6 a réuni en France, une moyenne de 683 000 spectateurs, en légère hausse sur la précédente.