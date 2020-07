ASSE : Le (gros) bolide de Debuchy à l’image. Vert comme son club

Sur le terrain, Mathieu Debuchy est un dur au mal et un rempart à l’arrière garde stéphanoise. Au volant, c’est pareil, le latéral droit de l’ASSE joue les gros bras, face à de plus véloces adversaires qui préfèrent bien souvent les plus couteux supercars. L’international français aux 27 capes chez les Bleus roule en G63, c’est-à-dire le 4×4 développé par Mercedes.

Un 4×4 vert, comme la couleur première de l’ASSE

Voilà plusieurs années que Mathieu Debuchy a cette version, pas nécessairement toujours sur ce même vert militaire, qui n’est pas sans rappeler la couleur emblématique de l’AS Saint-Etienne, où il évolue depuis maintenant deux ans. Il y est sous contrat, jusqu’à la fin du mois de juin 2021. Debuchy avait un temps d’avance sur ses collègues footballeurs. Le classe G et ses déclinaisons est en ce moment un modèle qui se répand parmi les stars du ballon rond. A Manchester United, ils sont plusieurs sur le parking à posséder le même. Dernièrement, c’est Ivan Rakitic qui s’est offert une plus grosse version G700 Brabus.

Un G63 pour Debuchy, une GT3 RS pour Ruffier

Moins puissant est le G63, mais avec un moteur V8 pour pousser l’engin, il y a de la force sous le capot. Il faut compter près de 150 000 euros à l’achat et possiblement plus quand il est personnalisé sur le choix de la couleur ou des options. Sur le parking de l’Etrat, à Saint-Etienne, le 4×4 de Debuchy rejoint la Porsche blanche du gardien, Stéphane Ruffier.