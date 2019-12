Cristiano Ronaldo à Riyad avec une Rolex en or et diamants à un demi-million d’euros

Il n’est pas pour rien à la délocalisation de la Supercoupe d’Italie. Elle s’est jouée ce dimanche, bien loin des frontières d’Europe, à Riyad en Arabie Saoudite. Contre la promesse pour l’organisation, de toucher une coquette récompense financière, en contrepartie. Cela pour partie grâce à la présence de Cristiano Ronaldo, puisque la Juventus était au centre des débats contre la Lazio Rome, vainqueur de cette édition 3 buts à 1.

Cristiano Ronaldo avait une Rolex au poignet avant de jouer la Supercoupe d’Italie

Tandis que les regards se braquaient sur le match et ses enjeux, d’autres ont remarqué l’arrivée du champion portugais, dans le costume officiel du club de la Vieille Dame. Mais avec un bijou personnel au poignet, d’une valeur estimée proche du demi-million d’euros. Ça n’est pas la montre la plus chère déjà vue sur CR7, elle n’en est pas d’exception sur sa conception et par les matériaux qui la compose. D’aucuns diraient qu’elle associe « l’extravagance du luxe, à l’innovation technologique ».

En or blanc et diamants, son prix avoisine les 500 000 euros à l’achat

Elle est en or blanc 18 carats, du bracelet au cadran. Avec des diamants qui ondulent pour former l’impression d’une vague. Il s’en compterait 79 sur le boîtier. C’est une Rolex d’un modèle GMT Master II. Elle est étanche jusqu’à 100 mètres, est à remontage automatique avec une réserve de 50 heures.