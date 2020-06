Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez et leur yacht à 15 M€

Cristiano Ronaldo profite du beau temps entre deux matches. La compétition a repris depuis le 12 juin pour la Juventus. Cette semaine l’attaquant portugais est parti se détendre dans un hôtel de luxe à Viareggio, selon Tuttosport. En compagnie de sa petite amie, Georgina Rodriguez, le couple a pris part à une virée sur un yacht comme en témoignent les différents posts de Madame Rodriguez sur les réseaux.

Un yacht à plus de 15 M€

Selon The Sun, qui a repris l’information au média italien, le yacht sur lequel a profité le couple vaut 15 millions de livres sterling, soit plus de 16,5 M€. Le bateau n’appartient pas à Cristiano Ronaldo. Il se loue entre 196 000 € et 217 000 € la semaine. Son nom : Africa I. Il a été construit en 2010, par le fabricant italien de yachts de luxe, Benetti. L’embarcation mesure 47 mètres de long pour près de 9 mètres de large. Elle peut accueillir jusqu’à douze passagers pour six cabines doubles, dont une suite propriétaire.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez profitent des installations

Le décor d’Africa I, avec de beaux meubles et des sièges somptueux, rend l’environnement luxueux et confortable. Des installations impressionnantes sont mis à disposition des passagers. À bord, il est possible de profiter de divers activités : jacuzzi, salle de fitness, ou encore de naviguer sereinement avec un internet à haut débit. L’équipage met à disposition plusieurs loisirs comme du jet ski, du paddle, du ski nautique ou encore du wakeboard. Pour les amoureux de la pêche, un équipement entier est fourni également.