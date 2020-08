LOSC : Renato Sanches et les voitures, il a quoi dans son garage ?

Question voitures, Renato Sanches est assez transparent. Un oeil sur les réseaux sociaux du milieu de terrain du LOSC indique ses préférences. Et elles sont larges, en ce qui le concerne. D’une berline à un supercar, en passant par un volumineux 4×4, sur la route, l’international portugais joue sur tous les terrains. En ce moment, il suit la mode des footballeurs les plus exposés, qui choisissent nombreux le classe G du constructeur Mercedes.

Le classe G de Mercedes pour véhicule du moment

Qu’importe les versions, pourvu qu’il y ait du gros volume, mais pas sans puissance sous le capot. Citons, Ivan Rakitic, James Rodriguez, Rashford, Phil Jones ou Daniel James à Manchester United, sinon anciennement David Luiz ou Gareth Bale pour quelques-uns adeptes de ce véhicule qui en impose. Renato Sanches a le sien noir, avec des touches de rouge pour un côté plus élégant.

Le milieu du LOSC a une racée Lamborghini Huracan

Noire teintée de rouge est aussi sa Lambroghini, modèle Huracan. A près de 250 000 euros, c’est la voiture la plus chère que l’on lui connaisse. Et la plus rapide, avec son moteur V10 de près de 600 chevaux. Soit une puissance bien supérieure au pourtant véloce V8 de 450 chevaux de la Ford Mustang GT California blanche, qu’il a ou avait, il y a deux ans en arrière.

Quand il était au Bayern, Renato Sanches roulait en Audi

Enfin, au rayon des voitures éprouvées par Renato Sanches, il y a inévitablement des modèles signés d’Audi. Inévitablement, car il a joué pour le Bayern Munich, à la maison du constructeur aux anneaux. Audi est en effet dans l’actionnariat du club bavarois venir avec des véhicules de sa gamme aux entraînements quotidien est plus que recommandé aux joueurs : c’est une obligation dans le cadre du travail, comme pour chacun de porter des produits adidas (autre marque actionnaire du club), même quand on est habillé par un équipementier concurrent.