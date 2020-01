Manchester United – En quoi roulent les joueurs mancuniens ? Découvrez leurs voitures personnelles

Il n’est pas rare de voir de grosses voitures devant les centres d’entraînement des grands clubs européens, encore moins à Manchester. Dans un contexte où Chevrolet ne souhaiterait pas prolonger son contrat de sponsoring avec Manchester United, les joueurs ne sont pas tenus de rouler avec la marque américaine. Même si certains d’entre eux l’utilisent parfois dont Paul Pogba avec sa Camaro, De Gea et Eric Bailly en modèle Captive, ou Marcos Rojo en Cadillac. Ces bons élèves respectent le partenariat du club alors que d’autres défilent à bord de voitures toutes aussi différentes les uns des autres, ou presque.

Un constructeur automobile revient régulièrement : Land Rover. Cette tendance est confirmée par Marcus Rashford, Luke Shaw, Eric Bailly, Anthony Martial ou l’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Jesse Lingard possède une large gamme de modèles automobiles, dont un Land Rover Sport SVR customisé en noir et rouge d’une valeur de 120 000 livres sterling d’après The Sun ou une Mercedes AMG C63 S Coupé de la même couleur d’une valeur de 80 000 livres sterling.

After a disappointing display by @ManUtd my spirits were lifted when I got a warm smile and a wave from first @NemanjaMatic and then later @andrinhopereira as we drove down the motorway. Only got a pic of Matic’s gorgeous Ferrari though! Couple of gents, thanks guys!👏🏽 pic.twitter.com/eThjtdclTj

— Colin McFarlane (@colinmcfarlane) August 24, 2019