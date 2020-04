Paul Pogba et les montres, pour quels modèles en pince-t-il ?

L’histoire était racontée en son temps, par Tuttosport, alors que le Français allait quitter la Juventus pour Manchester United, Paul Pogba, pour remercier ses anciens partenaires bianconeri, a offert à chacun un cadeau « de grande valeur », qui serait une montre signée de Rolex. Le goût des garde-temps, le champion du monde 2018 l’a, en atteste sa plus belle pièce vue sur lui : le modèle RM 030 Automatic “White Rush”, de l’horloger de luxe Richard Mille.

Sa montre Richard Mille est celle qu’il a le plus

C’est manifestement celle qu’il préfère, et qu’il a le plus souvent sur les clichés qu’il partage sur ses réseaux sociaux. Son blanc la distingue des autres modèles de la marque, que beaucoup de sportifs ont en affection. Celle de Pogba n’existe qu’en 50 exemplaires et son prix est estimé proche de 140 000 dollars, cette montre était réservée à son lancement, au marché américain. Il y a deux ans, le milieu mancunien a fait la une du magazine GQ et il posait en pages intérieures, avec une Rolex Daytona à fond bleu et or blanc, prêtée comme son ensemble, pour l’image.

Une montre à près de 400 000 € au poignet de Paul Pogba

Et dernièrement, c’est avec la plus luxueuse de toutes qu’il a été aperçu, à l’occasion de son dernier voyage à Miami, en novembre dernier. Il s’est rendu à une soirée NBA, opposant les Heat de de Miami aux Cavaliers de Cleveland, avec une Patek Philippe, référence 5719/10G. Un bijou autant qu’une montre, elle incorpore plus de 1 300 diamants, taillés ou en baguettes, sur le boîtier et le bracelet en or blanc 18 carats. Le prix de cette pièce est estimé à près de 400 000 euros.