PSG – Ce smartphone en or 24k offert aux joueurs pour le titre en Ligue 1

N’en déplaise à tous les esprits chagrins qui refusent d’admettre l’évidence, le championnat de France de Ligue 1 est bel et bien terminé, ainsi que l’a décidé la Ligue de football professionnel (LFP) à la fin du mois d’avril. Le PSG est sacré champion de France, en assumant sa propre successions au sommet de la Ligue 1. Confinement oblige, les joueurs de la capitale n’ont pas encore eu l’occasion de célébrer la victoire acquise ensemble. Mais déjà savent-ils qu’ils vont recevoir, pour marquer cette performance, un téléphone personnalisé.

Les joueurs du PSG ont leur téléphone iconique du titre en Ligue

Un même modèle pour chacun des joueurs du collectif de Thomas Tuchel, il est fourni par la société iDesign Gold, dans le cadre d’un partenariat noué avec le Paris Saint-Germain. L’appareil est un smartphone, dernière version et modèle, de la marque à la pomme. Chacun est en or 24 carats en surface sur la coque extérieure. Et ils ont tous la même référence gravée au dos : le numéro de maillot en haut à droite, le nom du joueur en lettres majuscules et le logo de la Ligue 1 dans l’hexagone, avec la référence « Champion 2020 ».

Une même attention pour les Reds champions d’Europe en 2019

Tel que nous l’avions déjà évoqué, certains joueurs du PSG ont déjà un modèle personnalisé. Mais pas encore l’appareil iconique du championnat 2020 ; le neuvième de l’histoire du club. L’été dernier, iDesign Gold avait réalisé une commande proche, à l’attention de tous les joueurs de Liverpool, pour accompagner la victoire des Reds, en Ligue des champions. Un tel appareil se paie de 2 00 à 3 500 euros, s’il est neuf ou moins si le travail de personnalisation s’effectue sur un produit déjà existant.