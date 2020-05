PSG – La famille Icardi ouvre les portes de son nouvel appartement milanais

Ils ont quitté leur magnifique maison située au bord du lac de Côme, qu’ils occupaient le temps du confinement. Les Icardi parents et enfants sont rentrés à Milan, prendre quartiers dans leur appartement encore en cours de chantier, comme nous le montre Wanda, sur ses réseaux sociaux. L’agent et épouse de l’attaquant du PSG met ici en avant la vue incroyable depuis les balcons de l’appartement.

L’attaquant du PSG et son épouse sont rentrés à Milan

C’est ainsi que l’on peut voir en fond notamment, le stade San Siro où Mauro Icardi a claqué plus d’un but, pour le compte de l’Inter Milan, à qui il appartient toujours. Entre vie quotidienne, au chevet des enfants privés d’école le temps du confinement et travaux à l’intérieur de l’habitat, la famille doit jongler mais le jeu en vaut largement la chandelle, telles que le montrent ces quelques images ci-dessus.