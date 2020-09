ASSE – Stade Rennais : Qui va gagner le choc selon les bookmakers ?

C’est toujours une affiche de la Ligue 1, dans ce contexte encore plus, puisque l’ASSE et le Stade Rennais dominent le championnat, bien que le LOSC les dépasse depuis ce vendredi soir, avec un match en plus à son avantage. Le vainqueur -) s’il doit y en avoir un -, reprendra, seul, les commandes de la saison du foot en France. Les bookmakers de France donnent aux Bretons l’étiquette des favoris. Mais en grattant plus loin le scénario prévu, les choses s’annoncent très indécises. Explications…

Vers un match nul entre l’ASSE et le Stade Rennais

Sur le marché victoire, nul, défaite, l’AS Saint-Etienne s’impose à la cote moyenne de 3,07 contre un, et le Stade Rennais, à 2,55. Le match nul est une possibilité jugée plus incertaine, à une moyenne de 3,17. soit 3,17 euros à gagner, pour un de misé. Mais ce match est au demeurant si serré, qu’à choisir un résultat précise, toutes les analyses convergent vers un même partage des points, sur un score de un but partout. Cela paie 5,34 fois la mise. Sinon, Rennes s’impose 1-0, mais la cote à 7,35 est moins évidente.

Hamouma face à Guirassy : les jeux sont faits pour marquer

Devant, l’affiche oppose Romain Hamouma du côté des Stéphanois à Sehrou Guirassy, dans le camp des Rouges et noirs. Le premier qui marque vaut une cote moyenne de 3,7 et l’autre, à 3,13. Cette rencontre ASSE – Stade Rennais, comptant pour la 5e journée de la Ligue 1 2020-21, est à suivre à partir de 17h, en direct sur la chaîne Téléfoot.