Alexandre Lacazette pose avec son bolide à 300 000€

On ne sait pas si le message, fait d’émojis (voiture de course plus soleil), est un appel à s’échapper de l’enfermement, en cette période de confinement généralisé dans le monde, c’est l’impression que laisse l’image postée par Alexandre Lacazette ce dimanche, sur les réseaux sociaux. Mais plutôt que la forme, intéressons-nous au fond de ce qu’il nous proposé de voir : l’attaquant d’Arsenal vêtu d’un jogging et reposant sur la carrosserie d’une voiture. Et quel bolide ! Une Ferrari 488 GTB.

Alexandre Lacazette a-t-il des envies d’échappée belle ?

L’international français l’a depuis son départ de Lyon pour l’Angleterre et sa capitale Londres. Soit depuis 2017. Sortie en 2015, la 488 GTB est, comme la 458 Italia, poussée par un moteur V8 qui ronronne, non à l’avant sous le capot, mais à l’arrière comme dans un F40. La Ferrari 488 GTB développe 670 chevaux grâce à quoi elle flirte avec les 330 km/h en vitesse de pointe, et tape le 0 à 100 km/h en trois petites secondes. Une accélération digne d’un attaquant central lancé en profondeur vers le but adverse.

L’attaquant d’Arsenal a 670 chevaux de plaisir à l’arrière

Alexandre Lacazette a choisi la sienne en rouge, celui caractéristique des bolides produits dans les usines du cheval cabré. La Ferrari 488 GTB est un joujou délicieux mais inabordable pour un plus grand nombre, car elle est vendue neuve à près de 300 000 euros, plus ou moins selon les options choisies au départ.