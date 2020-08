OGC Nice dévoile les trois maillots de la saison 2020-21 [OFFICIEL]

Dernier club de la Ligue 1 à dévoiler les siens, le GYM a ménagé le suspense jusqu’au bout, à moins de trois jours de l’ouverture du championnat de France de la Ligue 1, avec un match à jouer contre Lens. Les Aiglons recevront le club nordiste, dans leurs nouveaux habits. Car voici officialisés, les trois maillots de la saison 2020-21 de Macron pour l’OGC Nice.

A 3 jours de la reprise, l’OGC Nice dévoile ses maillots

Avec un maillot à dominante de noir, pour le domicile. Noir sur tout le haut et les épaules, le rouge qui l’accompagne est ici secondaire, en bandes verticales épaisses à l’avant, du bas jusqu’au niveau de la poitrine. Le sponsor (et propriétaire du club), Ineos, est visible en blanc, de même que le logo de l’équipementier italien. Il y a un col façon polo, sur cette pièce, comme sur les deux autres.

Rouge, noir, blanc et bleu pour les couleurs principales

Les autres, justement, c’est d’abord le modèle extérieur, produit tout blanc. Avec juste des traits hoziontaux de noir et de rouge et un col également bicolore. Le third enfin, est bleu nuit sur le haut, noir en bas, avec un dégradé de couleur, pour la jonction