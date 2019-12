PSG, Man Utd ou Juve: Où pourrait signer le phénomène Håland selon les bookmakers ?

Il n’a que 19 ans et joue pour le plutôt confidentiel championnat autrichien, cela n’empêche pas Erling Braut Håland de se faire un nom ; lui le fils d’un autre international avant lui. L’attaquant norvégien claque des triplés à tour de bras, dont un en Ligue des champions avec Salzbourg, pour sa découverte du tournoi. Le gamin est suivi de grands clubs, le RB Salzbourg ne devrait pas être en mesure de le retenir l’été prochain, peut-être même dès cet hiver, à l’occasion du mercato qui s’annonce.

Manchester United peut-être, le PSG c’est bien moins évident

Il se murmure l’intérêt de Manchester United et d’ailleurs, chez les bookmakers du Royaume-Uni où le marché est ouvert, c’est la première destination donnée à cet instant proche de Noël. La cote est de 2,5 environ, pour que Håland rejoigne les Red Devils. Dans la liste des clubs potentiels figure le PSG, mais la cote dépasse les trente contre un, cela signifie que pour cet hiver tout du moins, c’est assez improbable. La cote est sensiblement la même pour le Real Madrid, Liverpool ou Manchester City.

Et si Håland poursuivait la filière de Salzbourg à Leipzig ?

Plus surement, il y a d’abord la logique de la filière, c’est-à-dire qu’après Salzbourg, où siège la puissante marque de boissons énergisantes, Erling Braut Håland pourrait rejoindre le RB Leipzig en Bundesliga allemande. Et ainsi monter en gamme et en niveau d’opposition. Cette solution vaut une cote proche de 5. Sinon, le Borussia Dortmund à 9. A moins peut-être d’un départ vers la Juventus, toutefois crédité d’une cote un peu plus lointaine, à 20. Plus ou moins, selon les opérateurs.