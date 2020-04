Quand Salah fait la promo de son sponsor… avec son concurrent !

Il n’est pas le premier à commettre l’erreur, d’autres vedettes, comme l’actrice Gal Gadot (pour Huawei) ont produit la même. Mohamed Salah, à son tour, est tombé dans le panneau de la communication moderne, et des ses conséquences parfois insolites. Lui aussi, ou ceux qui se chargent de sa comm’. L’attaquant de Liverpool, est depuis la mi-mars, l’ambassadeur de la marque Oppo du groupe BBK Electronics.

Mohamed Salah a un fabricant de smartphone pour sponsor

Oppo est un fabricant de smartphone, il est devenu progressivement l’un des plus importants du marché. Pour accompagner la sortie des nouveaux modèles, Mohamed Salah a prêté son image à la campagne de communication. Jusqu’alors tout allait bien, avant que le joueur ne passe à la deuxième phase du plan de communication, en partageant les visuels à sa communauté.

L’attaquant des Reds se prend les pieds dans le tapis du marketing

Et c’est là le drame. Ou plutôt la boulette. Car tel que l’a repéré le média Techweez, c’est avec son iphone que l’international égyptien a publié les images sur le réseau Twitter. C’est le message inscrit sur la plateforme quand elles sont envoyées depuis l’application dédiée. « Faites ce que je dis et pas ce que je fais » est ici l’expression consacrée, puisqu’il est dit en toile de fond que Mohamed Salah ne consomme pas lui même, les produits qu’il défend. Naturellement le tweet a été supprimé, la campagne n’est depuis plus visible que sur Instagram, car ici le réseau n’affiche aucune référence sur l’appareil de provenance des clichés.