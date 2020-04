Liverpool champion d’Europe 2020 des audiences sur le web

Nous les avons récemment détaillées pour le championnat de France, avec le PSG en tête des audiences enregistrées sur son site officiel. A l’échelle européenne toutefois, le club de la capitale n’entre même pas dans le top 10. Lequel est dominé d’une manière plutôt étonnante, par le club champion d’Europe, Liverpool. Etonnante, car à l’ordinaire, c’est le Real Madrid qui reçoit le plus de trafic sur son portail web.

Pas de PSG dans les 10 et Liverpool au sommet

Les chiffres ci-dessous sont des estimations du nombre de visites observées en mars et sur les trois premiers mois de l’année 2020, par Similarweb, la solution la plus précise du marché en la matière. Pour précisions de la méthodologie, seules les audiences principales sont comptabilisées et non les différentes déclinaisons notamment de noms de domaines. Le site officiel des Reds de Liverpool a reçu plus de 5,5 millions de visites, en mars. Un mois particulièrement compliqué pour les clubs de foot, puisque le Covid-19 a mis l’activité en sommeil. La majorité des équipes accusent une baisse naturelle de leur trafic, mais certaines parviennent à tirer des avantages de la situation.

2,7 M de visites en moyenne en mars, l’équivalence de Chelsea

Tel que nous l’avons compilé, le Paris Saint-Germain saute du top 10, avec un million de visites (1,181 M) en moyenne, en 2020, le champion de France est douzième entre le Borussia Dortmund en Allemagne (1,555 M en mars), et le Fenerbahçe en Turquie (1,016 M). En moyenne, sur le mois dernier, les sites officiels des 10 équipes aux audiences les plus fortes du football sur le Vieux continent ont été visités 2,7 millions de fois, soit l’équivalent des blues de Chelsea. Classement à découvrir ci-dessous…

Les audiences des sites officiels des clubs de la Ligue 1 2019-20