A combien s’élève la fortune de Lewis Hamilton ?

Lewis Hamilton est un athlète à part, qui jouit d’un statut équivalent.

Les qualificatifs finissent toujours par manquer, pour quelqu’un qui bat autant de records, dans une discipline qu’il domine sans (trop) de partage. A 36 ans. Lewis Hamilton va prendre, ce dimanche à Monaco, le départ de son 271e Grand Prix de Formule 1. Il en gagné 98, il est le seul dans le monde à cette performance.

Un contrat à 45 M€ cette saison 2021 de F1

Naturellement qu’en tant que champion, du monde à sept reprises, le pilote anglais est un athlète à part. Qui gagne des sommes hors normes, cette saison 2021 lui rapportant 45 millions d’euros, d’après le Business Book GP, l’ouvrage référence du business de la F1. Hamilton a touché 377 millions de salaires, au cours de sa carrière.

Les sponsors ont l’Anglais à la bonne

Cela, indépendamment du reste des revenus du sponsoring. Nous faisions l’été dernier l’inventaire, de Puma à Tommy Hilfiger, en passant par L’Oréal ou Petronas, elles sont nombreuses à le suivre. Selon Forbes, ses partenaires commerciaux lui valent de gagner une dizaine de millions d’euros annuels, en plus.

Un athlète influent et un personnage qui séduit

L’Anglais est à côté, un homme engagé. Anobli par la Reine, à la fin de l’année dernière, Sir Lewis Hamilton défend les causes qui lui sont chères, et investi financièrement à cet effet. Ses fans sont nombreux et partout dans le monde. Plus de 30 millions, à l’addition des followers de ses pages Facebook, Twitter et Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lewis Hamilton (@lewishamilton)

La fortune de Lewis Hamilton s’épaissit avec son palmarès

En parallèle, Hamilton mène sa vie à la hauteur de ses moyens. S’il n’a plus son jet privé, son garage automobile est à la dimension de son palmarès en monoplace. C’est-à-dire dingue. Ses bien immobiliers approche les 100 millions d’euros d’estimation. Le natif de Stevenage est riche, le Sunday Times, dans sa Rich List qu’il vient de publier pour l’année 2021 estime sa fortune à 260 millions de livres (300 M€). De quoi envisager une confortable retraite, le moment venu.