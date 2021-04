Amstel Gold Race 2021 : Les primes de la classique néerlandaise

Julian Alaphilippe est l’un des grands favoris à la victoire finale, sur l’Amstel Gold Race 2021.

Pas de changement à signaler, en dépit du contexte sanitaire. Sur l’Amstel Gold Race 2021, les primes de l’organisation aux coureurs sont maintenues telles qu’elles étaient en 2019, avant que nous entrions dans le monde sous Covid (il n’y a pas eu d’édition en 2020). A savoir que vingt hommes et autant de femmes seront financièrement récompensés à l’arrivée, ce dimanche. Ce seront les 20 premiers.

Un prize money inchangé pour la 55e édition de la classique néerlandaise

Pour le vainqueur, le bonus reste à 16 000 euros, sur ce parcours cette année inédit, en boucle à parcourir 13 fois, pour un total de 216,7 kilomètres. Trente huit difficultés attendent les coureurs masculins, engagés dans cette 55e édition de l’Amstel Gold Race. Le départ sera donné à 12h10 ce dimanche et l’arrivée est espérée aux environs de 17h35. Les points World Tour distribués ne changent pas non plus, 500 iront au vainqueur, chez les hommes.

Julian Alaphilippe et Wout Van Aert en favoris cette année

Mathieu Van Der Poel, le tenant du titre étant absent, les favoris seront le champion du monde Julian Alaphilippe et le Belge de la Jumbo-Visma, Wout Van Aert. Du côté des filles, cette édition de l’Amstel Gold Race 2021 rapportera 2 500 euros, à celle qui s’imposera.

Les primes de l’Amstel Gold Race 2021

Course des hommes :

1er = 16 000 €

2e = 8 000 €

3e = 4 000 €

4e = 2 000 €

5e = 1 600 €

….

10e à 20e = 400 €

Course des femmes :

1re = 2 500 €

2e = 1 750 €

3e = 1 000 €

4e = 750 €

5e = 600 €

…

19e et 20e = 120 €