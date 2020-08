Ansu Fati quitte le frère de Messi pour l’agent de Cristiano Ronaldo

A 17 ans seulement, Ansu Fati a tout l’avenir devant lui, et comme il est précoce et doué, il ne manque déjà pas de sollicitations. Sportives, plusieurs clubs le suivent et certains se sont même renseignés à son sujet. Et en coulisse, car qui dit gamin désiré, dit bénéfice(s) à en tirer. George Mendes, l’agent des superstars du foot, dont Cristiano Ronaldo son poulain vedette, vient de recruter l’ailier du FC Barcelone, dans le pool de joueurs qu’il conseille.

Ansu Fati rejoint Cristiano Ronaldo et d’autres, conseillés par Mendes

Ansu Fati rejoint donc l’agence Polaris Sports, qui gèrera tout à la fois, ses droits sportifs et d’image. Il était auparavant lié à Rodrigue Messi, le frère du sextuple Ballon d’or, depuis quelques mois. Avant Messi, Ansu Fati était lié à Junior Minguella, son premier agent dans le football. Mais c’est avec le frère de La Pulga, que le futur international espagnol (convoqué, il n’a pas encore honoré de sélection), a signé son l’extension de son contrat l’été dernier, pour trois ans (plus 2 en option), jusqu’en 2022.

C’est avec le frère de Messi qu’il a négocié sa prolongation

Depuis, la clause d’Ansu Fait est, comme son salaire, évolutive, fixée à 170 millions d’euros. Il est prévu qu’elle passe à 400 millions d’euros, dès l’instant où il deviendra un membre de l’équipe première, à part entière. « Ansu Fait est un joueur avec une cote importante sur le marché, de nombreux clubs le voudraient mais nous ne souhaitons pas le vendre. Il fait partie des joueurs intouchables », avait confié cet été le président Josep Bartomeu, sur la chaîne du FC Barcelone.