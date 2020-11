Arsenal : Ce (très) gros contrat signé par Partey avec les Gunners

Jusqu’au bout, Arsenal a tenté de négocier au rabais avec l’Atlético Madrid, mais le club est resté sourd aux demandes, pour recruter Thomas Partey dans la dernière ligne droite du mercato achevé en septembre, Arsenal a été contraint de lever sa clause libératoire. Et de payer les 50 millions d’euros prévues par celle-ci. Voilà comment le milieu de terrain axial a rejoint les Gunners, dans le cadre d’un transfert sur cinq ans.

Partey a signé un contrat de cinq ans avec Arsenal

Soit la durée du contrat signé par le joueur, il est depuis lié au club de Londres jusqu’au 30 juin 2025. Avec, on en sait plus désormais grâce à Spotrac, un salaire de patron du vestiaire, estimé à 13 millions de livres la saison. Or possibles bonus associés. C’est-à-dire en euros, une saison pleine à près de 14,5 millions brut. Dans le vestiaire des Gunners, c’est l’équivalent du salaire du capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, prolongé au mois de septembre dernier.

Dans le top 10 des joueurs les mieux payés de la Premier League

L’ex-joueur de l’Atlético Madrid devient à cette occasion, l’un des dix joueurs les mieux payés de la Premier League anglaise, cette saison 2020-21. Il est l’égal notamment, d’Anthony Martial du côté de Manchester United. En Espagne, il été précédemment payé 2 millions net la saison et avait reçu une offre pour étendre son contrat, au-delà de 2023.