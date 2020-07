AS Monaco : Combien ça coûte de recruter Luka Jovic (Real Madrid) ?

L’AS Monaco vient de changer d’entraineur. Le Croate, Niko Kovac, ancien coach du Bayern Munich, a remplacé l’Espagnol, Robert Moreno, qui n’aura duré qu’une demi-saison sur le Rocher. L’ancien Bavarois s’est engagé trois saisons avec les Monégasques, soit jusqu’en juin 2023 (+ une année en option). Le club a également nommé un nouveau directeur sportif, au nom de Paul Mitchell, homme fort de la Galaxie Redbull, ces derniers temps. Les deux nouvelles recrues de l’ASM voudraient Filip Kostic, de l’Eintracht Francfort, et Luka Jovic, du Real Madrid, selon Bild.

L’AS Monaco et ses nouveaux dirigeants activent leurs anciens réseaux

Les deux dirigeants monégasques connaissent bien le championnat allemand puisqu’ils y ont évolué durant plusieurs années. De ce fait, ils auraient activé plusieurs pistes, notamment celle menant à Luka Jovic (22 ans), maintenant au Real Madrid, qui a évolué sous les ordres de Niko Kovac, à l’Eintracht Francfort. Concernant le Madrilène, il avait agité le mercato estival dernier, en s’engageant avec le tout récent champion d’Espagne 2020, pour un montant de 60 M€ (hors bonus). Au sortir d’une saison 2018-19, à 27 buts (championnat + coupe d’Europe) sous le maillot de l’Eintracht, l’international serbe avait tapé dans l’œil des Merengue. Selon KPMG, la valeur marchande du numéro 18 au Real oscille entre 41 et 44 M€. Une estimation revue à la hausse pour l’Observatoire du football qui le valorise entre 50 et 70 M€. En une saison plus que mitigée en Espagne, l’évaluation de l’attaquant pour Transfermarkt a chuté de 60 M€ au commencement, à 32 M€ désormais. À noter que Jovic dispose du clause libératoire fixée à 750 M€.

Un contrat qui court jusqu’en 2025 pour Luka Jovic, au Real Madrid

Le remplaçant de Benzema, la saison dernière, s’est engagé sur six ans avec les Madrilènes. Les deux parties sont liées jusqu’en 2025. L’ancien de l’Eintracht gagne près de 5 M € nets par an. Pour sa première avec un grand d’Europe, le joueur ne s’est pas vraiment imposé dans le onze de Zinédine Zidane. Il a pris part à 26 rencontres, toutes compétitions confondues, pour deux buts et deux passes décisives. Il sera tout de même difficile d’enrôler Jovic au Real, pour l’ASM, au vu de la durée de contrat restante à compenser au Real, le salaire à proposer au joueur, et de la non participation à une coupe d’Europe pour les Monégasques en 2020-21.