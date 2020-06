ASM – Les coaches qui sont restés le plus longtemps à Monaco

Fondé en 1924, le club de l’AS Monaco approche à grand pas du centenaire. De nombreux coaches se sont succédé sur le Rocher. Un match dans le match entre Lucien Luduc (2735 jours) et Arsène Wenger (2635 jours), pour la première place. Leonardo Jardim, le plus récent, ferme le podium (1898 jours). Le finaliste de la Ligue des champions, Didier Deschamps, est cinquième avec 1541 jours à son compteur.

Lucien Leduc dans l’histoire de l’AS Monaco

Lucien Leduc, numéro un, compte à son palmarès d’entraineur de nombreux clubs français (notamment l’OM, le PSG et Monaco). Mais c’est à l’ASM que l’ancien milieu de terrain a réalisé sa plus grande carrière en tant que coach. Arrivé au poste en 1958, le natif du Pas-de-Calais a remporté les cinq premiers trophées professionnels de l’histoire du club : trois championnats et deux coupes. En 1976, lors d’un second passage dans la Principauté, alors que le club vient d’être relégué en deuxième division, il réussit l’exploit de le faire remonter et de lui offrir le titre de champion de France dans la foulée.

Les parcours européens du club

Le premier grand résultat de l’ASM, en Europe, est à mettre au crédit d’Arsène Wenger. L’ancien Gunners, a réussi à qualifier le club pour les quarts de finale de la Coupe des Clubs champions (ancienne Ligue des Champions), face au FC Bruges, en 1989. Jean Tigana, de passage de 1995 à 1999 (1292 jours), parviendra à mener le club en demi finale de la Ligue des Champions, perdue face à la Juventus de Zinédine Zidane. De son côté, Didier Deschamps est le seul à avoir emmené l’ASM en finale de la Coupe « Aux Grandes Oreilles », perdue 3-0 face à Porto, en 2004. Récemment, Jardim a atteint le dernier carré de cette compétition après avoir éliminé Dortmund et Manchester City ! Un sacré bagage en Europe, pour l’AS Monaco.

Les coaches qui ont passé le plus de temps à l’ASM

10. Claudel Puel = 899 jours

9. Pierre Sinibaldi = 915 jours

8. Ladislav Dupal = 1095 jours

7. Lucien Muller = 1095 jours

6. Jean Tigana = 1292 jours

5. Didier Deschamps = 1541 jours

4. Gérard Banide = 1609 jours

3. Léonardo Jardim = 1898 jours

2. Arsène Wenger = 2635 jours

1. Lucien Leduc = 2735 jours