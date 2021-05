ASSE : Ça coûte combien de recruter Simy (Crotone) ?

Un international nigérian dans le viseur de l’ASSE.

Vingt buts claqués en une saison, mais un club qui descend en Serie B. Forcément, la situation de Simy à Crotone, interpelle des clubs plus huppés. Puisque l’attaquant international nigérian ne sera pas conservé cet été, les prétendants se font connaître, en Italie, le site Tuttomercatoweb croit savoir que l’ASSE est sur la piste du joueur de 29 ans.

Un buteur de Crotone dans le viseur de l’ASSE

A Crotone depuis 2016, Simeon Tochukwu Nwankwo de son nom complet, a fait toutes ses classes, de la fin des juniors au professionnalisme, au Portugal. Pour le recruter, le club italien a investi 850 000 euros, hors bonus, le coût de l’indemnité de son transfert. Il en vaut naturellement plus, même si de par sa situation, le FC Crotone ne sera pas à son avantage, dans la négociation.

Simy n’accompagnera pas son club en Serie B

Entre l’Observatoire du football et Transfermarkt, l’estimation de la valeur marchande est proche, à plus ou moins 4 millions d’euros. Cela, visant à compenser la dernière saison contractuelle, qu’il reste à Simy, jusqu’en 2022. Elle devrait rapporter au buteur, 65 000 euros brut la saison, moins les primes. L’AS Saint-Etienne n’est pas la seule sur le dossier, Brighton, en Angleterre et le Betis, en Espagne, seraient également venus aux renseignements.