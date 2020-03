ASSE – Combien vaut Jessy Moulin sur le mercato ?

Les circonstances lui sont avantageuses car elles lui donnent l’occasion de s’exprimer sur le rectangle vert. Le contexte en revanche est plombé, Jessy Moulin a passé presque une décennie complète dans l’ombre de Stéphane Ruffier et voilà désormais qu’il doit assumer d’être le dernier rempart de l’ASSE, après la mise en retrait du numéro un, sur décision de l’entraîneur, Claude Puel. A 34 ans, Jessy Moulin est au crépuscule ou non loin de sa carrière.

Une valorisation demeurée inférieure au million d’euros pou Moulin sur le mercato

Devenir numéro un dans les buts peut contribuer à sa valorisation. Mais dans son cas l’estimation est marginale, il est l’homme du seul club de Saint-Etienne hormis des piges en prêt, il y a une paire d’années quand il était plus jeune, et plus indécis sur le futur à donner à sa carrière. Etre numéro un d’un club mineur ou remplaçant chez les Verts, Jessy Moulin s’est déjà posé la question. Son choix de rester dans le Forez a eu des effets évidents sur sa valeur marchande. Laquelle n’a jamais dépassé le demi-million d’euros, selon l’appréciation de Transfermarkt. Et il est également dans des proportions proches, aujourd’hui donné en deçà du million par l’Observatoire du football.

Le gardien numéro 2 est sous contrat à l’ASSE jusqu’en 2O22

Sa faible valorisation, le natif de Valence la compense néanmoins par la longueur de son contrat. Il a été prolongé l’hiver dernier jusqu’à la fin de la saison 2022. Plusieurs fois, depuis son passage dans le grand bain du professionnalisme, Jessy Moulin a étendu son bail chez les Verts. Il est payé près de 20 000 euros bruts mensuels, sans les bonus. C’est près de dix fois moins que Stéphane Ruffier, avec maintenant les mêmes responsabilités, tant que Claude Puel décidera de maintenir la situation, avec un numéro 2 promu en tête. Et l’autre écarté du groupe. Jusqu’à nouvel ordre.