ASSE – Contrat, salaire : les détails de la prolongation de Charles Abi

Officialisée ce jeudi, la prolongation du contrat de Charles Abi avec l’ASSE se murmurait depuis un mois que L’Equipe a livré les détails contractuels de l’opération. Sur la durée d’abord, le club stéphanois confirme la signature d’un nouveau bail de quatre ans, jusqu’en 2024, soit deux saisons de plus qu’initialement. L’attaquant de 20 ans, auquel tient Claude Puel, va donc poursuivre l’aventure avec son club formateur.

En contrepartie d’une augmentation de son salaire. Précédemment proche de 12 000 euros bruts mensuels, il devrait augmenter à 25 000 euros, puis 30 000, sous l’effet des primes, dont 4000 à la titularisation détaille le quotidien sportif. Comme la situation sanitaire ne se prête pas à la revalorisation des contrats, l’AS Saint-Etienne indique dans son communiqué : « Compte tenu des conséquences économiques liées à l’épidémie de Coronavirus et à la suspension temporaire des activités, les deux parties ont convenu de différer les effets financiers du contrat ».

Première saison dans le grand bain du professionnalisme

Le natif de Clermont-Ferrand est à Saint-Etienne depuis l’âge du lycée. Il a découvert le professionnalisme sous le maillot vert, la saison dernière mais c’est celle-ci aux ordres de Claude Puel, qu’il fait véritablement l’apprentissage du haut niveau. « J’espère continuer ma progression à l’ASSE et être à la hauteur de la confiance que m’accorde le club », annonce le joueur, dans le communiqué de son club. Cela requiert pour son coach – qui loue par ailleurs ses qualités et son potentiel -, de « travailler ses déplacements, sa première touche de balle et ses qualités techniques pour franchir encore des paliers ». Charles Abi a joué 17 matches cette saison, toute compétition confondu. Il attend encore de marquer son premier but chez les grands.