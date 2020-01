ASSE – FC Nantes : Qui va s’imposer selon les bookmakers ?

Ce début d’année 2020 nous réserve un classique de la Ligue 1. L’ASSE reçoit le FC Nantes sur sa pelouse, dans le cadre de la 20e journée du championnat. Ce match se déroulera à huit clos total, après les incidents du 15 décembre dernier. Malgré cela, les Verts partent favoris, ils sont cotés à 2,42. Alors qu’une victoire des Canaris sur les terres stéphanoises est estimée à 3,01. Cela n’est plus arrivé depuis septembre 2000 (2-0). Au classement, seulement quatre points d’écarts séparent les deux formations. Saint-Étienne est 14e alors que Nantes, 5e au classement, tentera de poursuivre sur sa lancée, de la première partie de saison. La cote du match nul est de 3.

1-1 entre l’ASSE et le FCN, score le plus probable selon les bookmakers

Pourtant, le partage des points, sur le score final 1-1, fait office de résultat le plus probable d’après les bookmakers, coté à 4,93. Sur les 6 dernières rencontres entre les deux équipes, trois matches se sont terminés sur ce résultat nul. Autre scénario envisagé, une victoire 1-0 de Saint-Etienne estimée à 5,80. Cette partie s’annonce difficile pour les hommes de Christian Gourcuff. D’autant plus que l’entraîneur nantais devra composer son 11 de départ, sans deux joueurs essentiels : Nicolas Pallois et son buteur Kalifa Coulibaly, auteur de 5 réalisations depuis le début de la saison.

Le buteur nantais Coulibaly absent, les espoirs reposent sur Moses Simon

Sans leur meilleur attaquant, les espoirs des supporters nantais vont reposer sur l’ailier gauche Moses Simon. Sa cote est estimé à 4,45, pour qu’il trouve le chemin des filets. Thody Élie Youan, un jeune avant-centre issu du centre de formation du FC Nantes, pourrait en profiter pour avoir du temps de jeu. Un but de sa part paye 4,58 fois la mise. Du côté des Verts, les forces en présence sont habituelles. La cote pour que Robert Beric marque est estimé à 3,58, et de 3,99, celle de son coéquipier Romain Hamouma.