ASSE – Les 10 transferts les plus chers de l’histoire avec l’inflation

Loïs Diony est considéré comme le transfert le plus cher de l’histoire de l’ASSE, le club stéphanois a déboursé 10 millions d’euros. Pourtant, en prenant en compte l’inflation depuis le passage à l’euro, on note que l’attaquant n’est pas présent dans le top 10 des joueurs les plus couteux de l’AS Saint-Étienne. L’augmentation générale et durable des prix est en hausse de 1,4%, en moyenne chaque année, depuis 2002.

Le top 10 de l’ASSE avec l’inflation vaut 13 millions d’euros en moyenne

Le travail réalisé par Totally Money, un organisme de crédit, met en perspective le coût des opérations d’hier, au niveau de la vie d’aujourd’hui. Ainsi, l’ASSE a dépensé en moyenne 4,5 millions d’euros pour recruter les joueurs du top 10 ci-dessous. Et le triple (13 M€), à l’ajout de l’inflation. Le plus ancien transfert de Roland Wohlfarth s’est conclu avant l’arrivée de la monnaie européenne. L’ancien attaquant est arrivé en provenance du Bayern Munich en 1993 pour un montant de 1,25 million d’euros, soit près de 10 millions de francs. Il vaudrait aujourd’hui, 27 ans plus tard, environ 19 millions d’euros.

Une bulle financière autour du football

Depuis le siècle dernier, l’économie du football a passablement évolué, dopée d’autres choses (droits télé, sponsoring, merchandising…) que les seules performances sportifs. A Saint-Etienne, il n’y a désormais que Romain Hamouma qui soit toujours chez les Verts, au top 10 des transferts les plus chers, avec l’inflation.

Classement des 10 joueurs les plus chers de l’ASSE, avec inflation

1. Ilan de Sochaux en 2006 = 6M€ – Avec inflation = 20 748 755 €

2. Roland Wohlfarth du Bayern en 1993 = 1,25M€ – Avec inflation = 19 338 923 €

3. Gonzalo Bergessio de San Lorenzo en 2009 = 6,2M€ – Avec inflation = 14 302 986 €

4. Blaise Matuidi de Troyes en 2007 = 5M€ – Avec inflation = 12 731 552 €

5. Robert Beric du Rapid Vienne en 2015 = 7,5M€ – Avec inflation = 12 200 039 €

6. Pascal Feindouno de Bordeaux en 2005 = 3M€ – Avec inflation = 11 632 830 €

7. Frédéric Piquionne de Rennes en 2005 = 3M€ – Avec inflation = 11 632 830 €

8. Boubacar Sanogo du Werder Brême en 2009 = 5M€ – Avec inflation = 11 534 666 €

9. Romain Hamouma de Caen en 2012 = 4M€ – Avec inflation = 10 716 792 €

10. Sylvain Monsoreau de Monaco en 2008 = 4M€ – Avec inflation = 10 399 116 €