ASSE : Les Verts champions du turnover en Ligue 1

36 joueurs ont évolué en équipe première cette saison, avec l’ASSE. C’est le max en Ligue 1.

Les footballeurs professionnels seraient trop nombreux en France. Particulièrement en Ligue 1. Conclusion tirée d’une étude de la Direction technique nationale (DTN), relayée ce vendredi matin, dans les colonnes de L’Equipe. En moyenne, les formations de l’élite ont 34,75 joueurs par effectif, mais seulement 16 d’entre eux disputent 90% des matches.

36 joueurs ont évolué avec l’ASSE cette saison

Et dans le lot, les Verts de l’ASSE, champions du turnover d’après le journal. Cette saison 2020-21, Claude Puel a fait appel à 36 joueurs différents, pour composer ses équipes. C’est le total le plus élevé, devant Monaco, Nice et le PSG à 30. A l’opposé, le LOSC de Christophe Galtier est celui qui se repose sur le même noyau dur de 21 joueurs.

L’AS Monaco a fait machine arrière sur le nombre

Le problème des sur-effectifs s’est notamment posé à l’AS Monaco. Le club princier avait, en début de cette saisons, pas moins de 76 joueurs sous contrat. Une énormité, même pour le staff technique, Niko Kovac fraîchement intronisé sur le banc, disait vouloir réduire le nombre à plus de la moitié. C’est en parti réussi, entre les fins de contrats et les joueurs en prêts, l’ASM a fait un gros bout de chemin, avec Paul Mitchell, son directeur sportif depuis le mois de juin.