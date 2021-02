ASSE : Les Verts s’attendent à perdre 20 M€ cette saison

Comme beaucoup d’autres clubs dans ce contexte, l’ASSE devrait finir sa saison avec des pertes. Mais chez les Verts, elles sont selon le DG, sous contrôle.

Le football français souffre de la crise, particulièrement dans l’Hexagone comparé aux proches voisins européens, car au manque lié à la billetterie, s’ajoute la faillite du projet Mediapro. Sur la fin du printemps dernier, le journal L’Equipe estimait à 14 millions d’euros, les pertes à l’ASSE, liées à la saison 2020 dernière, marquée par l’interruption anticipée du championnat de Ligue 1.

L’ASSE s’attend à perdre de l’argent au bout de la saison

Elles devraient encore s’accroître au prochain bilan, en juin 2021, d’après les prédictions de Jean-François Soucasse, le nouveau DG des Verts interrogé par France Bleu. « Autour de 20 millions d’euros de perte liés aux droits télé nous ne sommes pas loin de la réalité », explique ce dernier, qui relativise toutefois la réalité, parce que selon lui, l’ASSE a « anticipé », qu’il est d’abord question d’une baisse de son chiffre d’affaire, comme variable d’ajustement à une décennie de résultats comptables positifs pour le club.

Le nouveau DG des Verts se veut rassurant sur la situation comptable du club

En clair, comprenons de l’intervention de l’ancien directeur général du TFC, que la situation est certes problématique, comme partout ailleurs en ce moment, mais à Saint-Etienne, elle est maîtrisée, les dépenses sont contrôlées et les efforts menés pour compenser les pertes. Cela tenant quand même pour grosse partie au résultat final du groupe de Claude Puel, en Ligue 1. Passé tout près de la correctionnelle sportive et financière en 2020, il doit nécessairement remonter dans de plus hautes sphères, pour générer plus de cash. Et se mettre un peu plus à l’abri, d’une situation totalement inédite, autant qu’anxiogène pour la discipline, en France.