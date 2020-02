ASSE – Focus sur les salaires des Verts cette saison 2019-20

Une politique à deux modèles de contrats, le journal L’Equipe, dans son édition papier du 7 février 2020 le détaille fort bien : à l’ASSE, depuis la fin du salary cap, les plus anciens vivent sous « le vieux régime » avec des variables à la performance importantes, et les recrues les plus récentes ont des salaires fixes plus conséquents, mais moins ou pas de primes associées.

Des contrats différents entre anciens et nouveaux chez les Verts

C’est la différence notamment entre le capitaine Loïc Perrin à 90 000 euros bruts mensuels, sans les incintives multiples dans son cas et le milieu Yann M’Vila, par exemple, qui revendique avec Wahbi Khazri, le salaire fixe le plus conséquent du vestiaire des Verts cette saison 2019-20. En moyenne, sur cet exercice, les joueurs de l’AS Saint-Etienne gagnent près de 900 000 euros bruts à l’année, plus ou moins selon les estimations. Jean-Eudes Aholou, prêté par l’AS Monaco, s’en approche notamment.

Un salaire moyen qui rapproche l’ASSE des places européennes

Les Verts sont entre la sixième et la huitième place en Ligue 1, au comparatif des salaires des vingt clubs du plateau. Dans des proportions similaires aux équipes de Nice, de Rennes voire de Bordeaux. Cette saison 2020, Saint-Etienne aligne le plus gros budget de son histoire, à 100 millions d’euros. La masse salariale dépasse les 50 millions d’euros chez les Stéphanois.

Les salaires des joueurs de l’ASSE cette saison 2019-20

Joueur Salaire Echéance du contrat Stéphane Ruffier 2,16 M€ 2021 Jessy Moulin 0,3 M€ 2022 William Saliba 0,96 M€ 2020 (prêt) Timothée Kolodziejczak 1,44 M€ 2020 (prêt)