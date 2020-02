ASSE – OM : Pour qui la meilleure opération selon les bookmakers ?

Le choc de la 23e journée de Ligue 1 nous offre un classique entre l’ASSE et l’OM, ce mercredi soir à 21h, sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. La rencontre entre deux des formations les plus titrées de notre championnat s’annonce indécise, malgré un léger avantage pour les Marseillais. Une victoire des visiteurs est estimée à 2,41, d’après les bookmakers alors qu’un résultat final, à l’avantage des Stéphanois, se situe à 3,09. Le contexte de cette confrontation n’est pas le même, entre les deux équipes. Marseille voit sa deuxième place menacée, après deux 0-0 consécutifs. En ce qui concerne Saint-Étienne, sa 15e place au classement est due à des performances irrégulières. Le match nul est considéré comme le moins probable, à 3,25.

Le match nul 1-1 est le plus attendu

Mais si l’on se penche de plus près sur le scénario du match, le partage des points est le plus envisagé par les opérateurs nationaux, à savoir 1-1 à la fin du temps règlementaire, coté à 5,11. Le tableau d’affichage peut aussi évoluer en faveur de l’Olympique de Marseille, sur le score de 1-0, à 6,76. Un succès des Phocéens à Geoffroy-Guichard n’est plus arrivé en championnat, depuis 2015. L’autre possibilité serait que les hommes de Claude Puel marquent l’unique but de la rencontre et s’imposent sur la plus petite des marges 1-0, qui vaut une cote de 7,68.

Benedetto (OM) favori, Bouanga (ASSE) outsider

L’avant-centre marseillais, Dario Benedetto devrait faire le voyage en Auvergne, malgré un état de forme non optimal. Ce n’est pas au hasard qu’il est favori pour trouver le chemin des filets ce soir (2,83), il a marqué le but décisif au match aller, au Stade Vélodrome (1-0). Son coéquipier, Dimitri Payet est crédité d’une cote de 3,63. Plusieurs joueurs amèneront le danger concernant l’attaque stéphanoise. Le premier se nomme Denis Bouanga, un but de sa part paye 3 la mise. Wahbi Khazri le suit à 3,31 ainsi que Romain Hamouma, à 3,54.