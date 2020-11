ASSE : Plus rentable que Fofana, le transfert de Platini à la Juve

Pour 35 millions d’euros et 5 de bonus en plus, payés par Leicester aux Verts, Wesley Fofana est devenu, cet été, le transfert le plus cher de l’histoire de l’ASSE, dans le sens des départs. Le plus cher, oui, à l’échelle économique de notre monde. Mais à l’ajout de l’inflation et du coût de la vie aujourd’hui, Sainté a déjà fait plus profitable dans le passé, avec la cession de Michel Platini, à la Juventus Turin, en 1982.

Platini trois fois plus cher que Fofana avec l’inflation

A cette époque encore lointaine pour l’Union européenne et la monnaie unique, la Vieille Dame a investi près de 3 millions d’euros pour recruter « Platoche ». Rapporté à notre époque contemporaine, c’est rien de moins que l’équivalence de près de 330 millions d’euros, mesurée par la plateforme Playratings. Dix fois, en somme, la dépense des Foxes pour l’espoir défensif, Wesley Fofana.

L’ASSE derrière l’un des transferts majeurs de l’histoire du foot

L’opération finalisée par la Juventus, pour Michel Platini reste à ce jour l’une des trois plus chères de l’histoire de la discipline, à l’échelle de son époque. Seuls les transferts de Diego Maradona du Barça à Naples en 1984, et du Brésilien Ronaldo, du Barça à l’Inter en 1997, ont plus de valeur aujourd’hui, estimé à l’égal de 345 millions d’euros, pour « El Pibe de Oro » et plus de 420 millions, pour « Il Fenomeno ».