ASSE – Quelle est la fortune des propriétaires des Verts ?

Une gouvernance à deux têtes, ce n’est pas ce qu’il y a de plus commun dans le football. A l’AS Saint-Etienne la méthode fonctionne pourtant depuis plus de quinze ans, avec parfois des hauts et des bas entre Bernard Caïazzo (le président du conseil de surveillance), d’un côté et Roland Romeyer (président du directoire), de l’autre.

Une gouvernance à deux têtes à l’ASSE

Bernard Caïazzo est un entrepreneur. Il a créé puis revendu après l’avoir valorisé, la société Phone Marketing. Il fut l’un des pionniers sur le secteur des call center, en contribuant à l’essor puis la vente du groupe Call Center Alliance. Passé par l’ESSEC pour ses études, l’homme d’affaire de 66 ans a depuis longtemps le nez dans le football et l’amour des Verts chevillé au corps. Toutefois moins que son alter-ego Roland Romeyer, qui porte le logo de l’ASSE tatoué sur son biceps gauche.

Caïazzo supposé plus fortuné que Romeyer

Lui est plus âgé de huit ans et supposé moins riche, selon les estimations du journal L’Equipe. Le quotidien sportif indique à son sujet qu’il a dirigé une quinzaine de PME dans la région stéphanoise. Parmi lesquelles la Sacma, société spécialisée dans l’agencement des magasins, qui fut durant de nombreuses années, un sponsor du club forézien. L’exactitude de la fortune des deux hommes forts de l’AS Saint-Etienne n’est pas connue, mais selon L’Equipe, celle de Bernard Caïazzo se compte en dizaines de millions d’euros. Et moins pour ce qui relève de Roland Romeyer.