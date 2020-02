Barça, PSG ou Bayern : Qui va gagner la Ligue des champions selon « la science » ?

Si le football se bornait à la seule vérité scientifique, alors connaitrions-nous déjà, le vainqueur de cette Ligue des champions 2020. En prenant la bonne vieille logique comme source d’évidence, c’est-à-dire que tous les éléments de probabilité s’ajoutent les uns aux autres. Aux Etats-Unis existe le site FiveThirtyEight, qui mêle à la fois informations journalistiques et éléments statistiques.

La Ligue des champions appliquées à la science, ça dit quoi ?

Ses équipes ont mis en place un procédé visant à classifier les clubs d’une même compétition, selon les chances de chacun de la gagner, in fine. Cela, sur la base de l’indice Soccer Power Index (SPI) que le site détaille dans toutes ses largeurs. Applicable à tous les tournois et donc à la Ligue des champions à l’honneur la semaine prochaine, il nous donne en anticipé, le nom de l’équipe que la probabilité désigne comme futur lauréat.

Le PSG parmi les favoris possibles, les chances de l’OL sont par contre maigres

Si la « science » dit vrai, alors le PSG devra encore patienter. Le club champion de France se classe quatrième, à l’indice SPI de 90,9. Il est au coude à coude avec le Real Madrid (90,5) et le Barça (89). Quant à l’OLympique Lyonnais, il appartient plutôt à l’autre bout du classement, parmi les équipes ayant le moins de chances statistiques de gagner la C1. Les Gones ont un indice de 72,2 que seul Valence a moins élevé (71,1), parmi les équipes huitièmes de finaliste de cette édition 2020.

Cette saison 2020 sera-t-elle celle du Bayern Munich ?

Plus sûrement, FiveThirtyEight estime que le Bayern Munich offre le plus de garanties pour gagner cette saison. L’indice SPI du club bavarois, à 94,2 est légèrement inférieur à ceux de Liverpool ou de Manchester City (94,3), mais le club allemand a 21% de chances de gagner le tournoi, contre 20% aux Reds et 17% pour les Citizens. La part est de 11% en ce qui concerne le PSG et inférieure à 1% dans le cas de Lyon.