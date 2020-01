Benzema n°1, les clauses libératoires les plus élevées du football

Interdites en de nombreux pays, dont la France, autorisées ailleurs et parfois comme en Espagne, elles sont même obligatoires. Quoi ? Les clauses libératoires des joueurs de football, comme le seuil fixé par les clubs à partir duquel ils doivent laisser partir leurs éléments. C’est une sorte d’indemnité fixée à l’avance pour faciliter les opérations de rachats de contrats.

Karim Benzema a une clause au milliard d’euros depuis qu’il est au Real Madrid

Seulement ne veulent-elles rien dire en certaines circonstances, pour ce qui relèvent des joueurs les plus bankable. A l’exemple de Karim Benzema, quand il a été recruté, en même temps que Cristiano Ronaldo et Kaka, le Real Madrid a voulu se prémunir en donnant à ses trois Galactiques, une même clause de 1 milliard d’euros. Bien sûr impossible à lever. Selon la presse d’Espagne, Benzema a gardé la sienne dans le temps, à chaque nouvelle prolongation signée.

Neymar a poussé le FC Barcelone a revoir sa copie sur le sujet

Les Merengue ont toujours pris des dispositions draconiennes sur les clauses. Plus que leurs rivaux du Barça. Chez les Blaugrana, il y a clairement eu un avant et un après Neymar. Avant le Brésilien, le club les attribuait en se basant sur la réalité du marché. Depuis que le PSG est passé par là, celles qui sont fixées dépassent les proportions du moment. Dernier exemple en date, Antoine Griezmann recruté dans l’été depuis l’Atlético Madrid. A 800 millions d’euros, la sienne est plus élevée que celle de son partenaire, Lionel Messi.

800 M€ pour Griezmann et 350 M€ pour Joao Felix qui l’a remplacé à l’Atletico

Les clauses libératoires les plus élevées du moment sont forcément données à des joueurs du Real et/ou du FC Barcelone. Et un peu à Joao Felix, que l’Atletico est allé chercher avec les deniers gagnés sur la vente de Griezmann. Le Portugais est la recrue la plus chère de l’histoire des Colchoneros (120 M€), c’est conséquemment que sa clause avoisine le triple, à 350 millions d’euros.

Les clauses libératoires les plus élevées du football

350 M€ = Joao Felix (Atletico), Daniel Carvajal (Real Madrid).

400 M€ = Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Arthur et Frenkie de Jong (FC Barcelone).

500 M€ = Gerard Pique, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Jordi Alba et Samuel Umtiti (FC Barcelone), Gareth Bale, Toni Kroos, Dani Ceballos, Raphaël Varane et Luka Modric (Real Madrid).

700 M€ = Lionel Messi (FC Barcelone), Isco, Marco Asensio et Thibaut Courtois (Real Madrid).

750 M€ = Brahim Diaz, Luka Jovic et Vinicius Junior (Real Madrid).

800 M€ = Antoine Griezmann (FC Barcelone)

1 000 M€ = Karim Benzema (Real Madrid).