Biathlon – Toutes les primes gagnées par les Français à mi-saison 2020

Le biathlon français se porte bien, collectivement. À mi-saison de l’édition 2019-2020, l’ensemble de la délégation tricolore hommes enchaîne les bons résultats : elle a gagné 6 fois sur les 17 premières courses. Il s’est glissés sur tous les podiums de ce début de saison, à l’exception du relais mixte. Cette dynamique positive rapporte aux Bleus le mérite de leurs efforts. L’Union Internationale de Biathlon distribue 7 millions d’euros pour l’ensemble de cette exercice.

Martin Fourcade, leader cette saison a gagné 112 750 euros

Chaque victoire en Coupe du Monde est bonifiée d’une prime financière de 15 000€, puis 12 000€ pour la seconde place. Les 20 premiers athlètes qui franchissent la ligne d’arrivée sont payés. Pour tout ce qui concerne les épreuves collectives dans cette même compétition, c’est à dire les relais H/F et mixte, les rémunérations sont moins conséquentes ; 6 000€ pour chaque vainqueur. Avec ses 6 victoires depuis le début de la saison, Martin Fourcade domine le clan français et le classement général, ce qui lui vaut un total de 112 750 euros. Le septuple champions du monde continue de suivre un rythme infernal. Sur les deux dernières étapes, de Ruhpolding et Oberhof, il a gagné 5 des 6 épreuves, terminé deuxième d’un relais, et remporté 70 000 euros.

3 Bleus sont sur le podium du classement général de Coupe du Monde

Mais cette saison symbolise avant tout, une réussite collective. Pour l’heure, le podium de la Coupe du Monde est 100% tricolore, avec Quentin Fillon Maillet et Simon Desthieux, qu’ils complètent à la deuxième et troisième place. Ils ont respectivement gagné jusqu’ici, 87 000 euros et 80 250 euros. Derrière eux, Emilien Jacquelin a participé à tous les relais pour aller chercher une victoire en équipe et plusieurs podiums depuis le départ, le 30 novembre dernier. Ses performances, notamment deuxième à Annecy et Oberhof lui valent la 6e place au classement général et 73 450 euros de prime. Fabien Claude (19 100 euros) et Antonin Guigonnat suivent à presque 20 000 euros (19 100 euros) et 10 000 euros (9 400 euros). La délégation française a réalisé un carton plein le week-end dernier à Ruhpolding. Fourcade et Fillon Maillet ont fini premier et deuxième, à la fin des deux épreuves individuelles, ainsi qu’en équipe, avec Desthieux et Jacquelin, pour le relais hommes. Ce mercredi débute une nouvelle étape à Pokljuka, 5e manche du calendrier. Il en restera 3 à disputer ainsi que les mondiaux avec en jeu, des primes plus élevés, à hauteur de 25 000 euros pour les vainqueurs individuels.

Dans le détail de la saison 2020 du biathlon français

CM Östersund : du 30 novembre au 8 décembre

10 km H : 5e- Fourcade 6 000€, 11e- Jacquelin 2 000€, 12e- Fillon Maillet 1 750€, 14e- Desthieux 1 250€, 20e- Claude 500€

20 km H : 1e- Fourcade 15 000€, 2e- Desthieux 12 000€, 3e- Fillon Maillet 9 000€, 4e- Jacquelin 7 000€, 7e- Claude 4 000€

Relais H : 2e- Fourcade, Jacquelin, Fillon Maillet, Desthieux 4 500€ par biathlète

CM Hochfilzen : du 13 décembre au 15 décembre

10 km H : 2e- Desthieux 12 000€, 10e- Fourcade 2 500€, 14e- Fillon Maillet 1 250€, 16e- Guigonnat 900€, 18e- Jacquelin 700€

12,5 km poursuite H : 3e- Jacquelin 9 000€, 5e- Desthieux 6 000€, 8e- Claude 3 500€, 9e- Fillon Maillet 3 000€, 10e- Fourcade 2 500€

Relais H : 3e- Jacquelin, Claude, Fillon Maillet, Guigonnat, 3 500€ par biathlète

CM Annecy : du 19 décembre au 22 décembre

10 km H : 3e- Fillon Maillet 9 000€, 8e- Desthieux 3 500€, 12e- Fourcade 1 750€, 20e- Jacquelin 500€

12,5 km poursuite H : 2e- Fillon Maillet 12 000€, 6e- Jacquelin 5 000€, 7e- Fourcade 4 000€, 15e- Desthieux 1 000€

15 km départ en ligne : 2e- Jacquelin 12 000€, 4e- Fillon Maillet 7 000€, 5e- Fourcade 6 000€, 10e- Desthieux 2 500€, 19e- Claude 600€

CM Oberhof : du 9 janvier au 12 janvier

10 km H : 1e- Fourcade 15 000€, 2e- Jacquelin 12 000€, 6e- Desthieux 5 000€, 19e- Fillon Maillet 600€

15 km départ en ligne : 1e- Fourcade 15 000€, 3e- Desthieux 9 000€, 16e- Fillon Maillet 900€

Relais H : 2e- Jacquelin, Fourcade, Desthieux, Fillon Maillet, 4.500€ par biathlète

CM Ruhpolding : du 15 janvier au 19 janvier

10 km H : 1e- Fourcade 15 000€, 2e- Fillon Maillet 12 000€, 5e- Desthieux 6 000€, 5e- Claude 6 000€, 12e- Jacquelin 1 750€, 13e- Guigonnat 1 500€

12,5 km poursuite H : 1e- Fourcade 15 000€, 2e- Fillon Maillet 12 000€, 4e- Desthieux 7 000€, 6e- Jacquelin 5 000€, 8e- Guigonnat 3 500€, 15e- Claude 1 000€

Relais H : 1e- Fourcade, Fillon Maillet, Desthieux, Jacquelin, 6.000€ par biathlète

Au total :

Martin Fourcade : 112 750 euros

Quentin Fillon Maillet : 87 000 euros

Simon Desthieux : 80 250 euros

Emilien Jacquelin : 73 450 euros

Fabien Claude : 19 100 euros

Antonin Guigonnat : 9 400 euros