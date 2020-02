Borussia Mönchengladbach – Combien vaut Alassane Plea sur le mercato ?

Le choix d’Alassane Plea de signer chez le 9e du dernier exercice de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach pouvait poser question, après un bon passage à l’OGC Nice. Désormais, à l’approche de la fin d’une deuxième saison Outre-Rhin, le pari est plus que payant pour le joueur de 26 ans. C’est d’autant plus satisfaisant pour ses dirigeants qui ont déboursé environ 23 millions d’euros, bonus compris à leurs homologues niçois pour s’attacher les services de ce joueur en progression, sportive et financière.

Alassane Plea possède une progression constante depuis son arrivée à l’OGC Nice

Depuis son arrivée au Borussia, ses performances sportives sur le rectangle vert sont de 23 buts et 10 passes décisives. Une efficacité qui se ressent au classement des Noir et Blanc puisqu’ils disputent les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Formé à l’Olympique Lyonnais (donc à bonne école), il n’a toutefois pas été conservé par son club formateur, à son passage chez les pros. Il est parti à Nice, en 2014 pour un demi-million d’euros. Depuis, sa cote ne fait que progresser sur le marché des transferts. Le site spécialisé Transfermarkt estime aujourd’hui sa valeur marchande à 30 millions d’euros. L’Observatoire du football est encore plus optimiste à son sujet, à près de 60 M€.

L’international français est sous contrat jusqu’en 2023 avec son club

Pour l’heure, son avenir s’inscrit sur le long terme dans la formation allemande à laquelle il est liée jusqu’en 2023. Alassane Plea a signé un contrat de 5 ans, avec un salaire avoisinant les 270 000 euros bruts par mois. Le Lillois de naissance a touché à l’Équipe de France A en novembre 2018, lors d’un match amical contre l’Uruguay. S’il n’y a que très peu gouté, l’attaquant peut espérer retrouver le groupe champion du monde en continuant à rééditer ses performances au Borussia Mönchengladbach.