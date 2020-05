Bundesliga : quels sont les effectifs les moins chers ?

Ce samedi 16 Mai, dès 15h30, tous les passionnés de football au Monde auront les yeux rivés vers un seul et même pays : l’Allemagne de Timo Werner. Hormis la Biélorussie, qui a poursuivi son championnat durant la crise sanitaire, la Bundesliga allemande sera en effet la première grande compétition à retrouver les terrains, pendant que la Ligue 1 française a, elle, d’ores et déjà annoncé son arrêt définitif. Il n’y a d’ailleurs qu’à voir la page d’accueil du site Wincomparator France pour s’en convaincre : la BuLi est bel et bien la star de ce milieu du mois de Mai 2020. Mais alors, si les traditionnels Bayern et Dortmund sont évidemment les équipes à suivre compte tenu de leurs effectifs cinq étoiles, qu’en est-il des autres formations allemandes ? Petit zoom aujourd’hui, sur les effectifs les moins chers du championnat allemand.

Deux promus sur trois

Promus cette saison après un dernier exercice réussi en 2.Bundesliga, les clubs de Paderborn et de l’Union Berlin sont sans surprise les deux moins valorisés sur le marché de transferts d’après le site Transfermarkt.

Avec des effectifs respectivement estimés à 27 millions et 40 millions d’euros, les clubs de la moitié Nord allemande vivent à des années lumières du grand Bayern Munich – valorisé à 757 millions d’euros – ce qui se ressent d’ailleurs pour le premier cité.

Lanterne rouge de Bundesliga avec 18 points pris seulement sur 75 possibles, Paderborn vit en effet un exercice assez compliqué parmi l’élite, marqué par des rencontres souvent difficiles à vivre. Tout l’inverse de ce qu’est en train de réaliser son homologue berlinois, en somme.

Union bon élève, Werder bonnet d’âne

Malgré l’avant-dernière valorisation de son championnat, en termes de valeur des effectifs, l’Union Berlin réalise effectivement de belles prouesses sur le plan sportif, onzième au classement avec quelques très bons résultats à son tableau de chasse.

Notamment vainqueurs de l’Eintracht Francfort, du Borussia Mönchengladbach ou encore du Borussia Dortmund, les hommes d’Urs Fischer démontrent que l’argent ne reste qu’une variable dans le foot, et que le business peut également passer par une force collective sans précédent.

Avant dernier du classement malgré son effectif valorisé à 134 millions d’euros, le mythique Werder de Brême ne peut malheureusement pas en dire autant. Doté de l’onzième plus bel effectif sur dix-huit cette saison en Bundesliga, l’ancien club de Johan Micoud ne va pas bien, et semble tout droit se diriger vers une descente en deuxième division. Ce qui serait une grande première depuis 1982.

Le classement complet

Hormis ces deux anomalies, la corrélation valeurs-performances reste ensuite cohérente en Bundesliga, avec des équipes qui se situent plus ou moins aux places correspondantes à leurs valeurs. Avec une mention spéciale toutefois, au FC Cologne, dixième du classement avec seulement la quinzième valorisation. La globalité du classement est à retrouver ci-dessous.