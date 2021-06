Classement final du Top 14 2020-21 vs le budget des clubs

C’en est fini de la phase régulière de la saison 2020-21 du Top 14.

Rideau sur le championnat du Top 14, saison 2020-21. A ce stade s’évaluent plus les perdants de la première phase, que ceux qui ont validé leur billet pour la suite. Pour ces six équipes là, tout reste encore possible d’ici au soir du 25 juin, au jour de la grande finale. Gagnantes, des équipes le sont quand même, surtout La Rochelle, qui vit un exercice absolument remarquable.

Deux des 5 plus gros budgets qualifiés pour les demi-finales

Battus mais valeureux, pour leur première grande finale européenne, les Maritimes sont en demi-du Top 14, ce qui n’était pas une obligation au départ, à en juger par le budget du club ; le huitième plus fourni, du plateau des quatorze formations. Des cinq qui dominent ce classement financier, depuis le commencement de l’exercice, seuls les deux premiers verront les phases finales ; le Stade Toulousain, costaud de bout en bout et le Stade Français, revenu de loin pour, au final dans la dernière journée, damer le pion à Castres et Toulon.

Pas de miracle Agen, le plus petit budget de l’élite du rugby

Sportivement les Varois font partie des perdants de cette dernière levée. Ils le sont d’autant qu’avec 32,5 millions d’euros, ils avaient le quatrième budget, après le LOU et devant Montpellier, pour deux autres déçus, au bilan. Il n’y a enfin pas eu de miracle pour Agen, le cendrillon financier de la saison, ni pour Bayonne, qui devra défendre sa place dans l’élite, dans un match de barrage. Le classement final du Top 14 vs le budget des équipes de la saison 2020-21 est à lire au complet, en page suivante.

Classement final du Top 14 vs le budget des équipes de la saison 2020-21

Club Budget 2020-21 Classement budget Classement Sportif Différence Stade Français 38,8 M€ 1 6 – 5 Stade Toulousain 36,6 M€ 2 1 + 1 Lyon LOU 32,9 M€ 3 9 – 6