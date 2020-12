Comment parier sur le football?

Les paris sportifs sur le foot représentent 70% des mises en Europe. Choisir la bonne stratégie est un enjeu majeur pour parvenir à dégager des bénéfices. Car ne vous y trompez pas, le foot est un des sports les plus compliqués pour les parieurs. Il est souvent difficile de trouver le bon équilibre entre risque et gain. Les stratégies pour parier sur le foot sont fondées sur quelques facteurs de base qui vous permettent de performer.

Depuis une dizaine d’années, le secteur des paris sportifs est en forte croissance. Le nombre de joueurs mais surtout le nombre de bookmakers sur le marché ont considérablement augmenté. Une quinzaine de sites de paris sportifs sont aujourd’hui autorisés à exercer en France. Cependant les sites de paris illégaux représentent une part non négligeable de répartition du chiffre d’affaires. L’Autorité Nationale des jeux est l’entité responsable de réguler et agrémenter les bookmakers. Voici nos conseils pour parier sur le foot.

Choisir le meilleur site de paris foot

Il existe donc une multitude de sites pour parier. Cependant, seuls quelques opérateurs regroupent tous les avantages du bookmaker polyvalent. Les critères importants sont notamment, de bonnes cotes, des bonus généreux et des options adaptées au foot. Quelques sites comme Unibet, Betclic et Winamax semblent clairement se détacher. Leur qualité globale est bien au-dessus des autres acteurs sur la plupart des critères pour analyser les meilleurs sites.

Être au point sur l’actualité

Les meilleurs parieurs ne sont pas seulement bon en math, ils sont souvent dotés d’un niveau d’informations, aussi, voire plus important que les bookmakers. Forme de l’équipe, dynamique, composition ou autres évènements personnels, plus vous avez de Data sur les matchs sur lesquels vous jouez, plus vous prenez un avantage sur l’opérateur avec lequel vous jouez. Car rappelez que vous jouez avec un site qui est aussi votre premier concurrent.

Prendre en compte les facteurs secondaires

Un grand nombre de critères ont un impact particulier sur 80% des rencontres. Si le foot est un sport où les surprises sont fréquentes, vous devez tenter de vous couvrir au maximum. Match à l’extérieur, transfert ou fatigue sont des exemples de facteurs à analyser si vous voulez avoir une compréhension complète des chances d’une équipe dans une rencontre. Souvent la méforme ou l’absence de deux ou trois joueurs majeurs suffisent à déstabiliser une équipe.

Combinez plusieurs matchs

Les cotes foot sont souvent assez peu avantageuses. Pour obtenir un gain potentiel significatif, vous devez prendre des risques sur plusieurs matchs. Evidemment vous pouvez mixer les différents types de paris. Buteurs, nul à la mi-temps ou nombre de but dans le match sont des paris assez pertinents selon les rencontres sur lesquelles vous souhaitez miser.

Les Meilleures options

Assurez-vous que le bookmaker que vous allez choisir propose un minimum d’options importantes pour augmenter vos chances de réussite ou tout simplement prendre plus de plaisir. Le streaming, les paris en direct ou encore les lotofoot sont par exemple d’excellents services pour profiter à 100% des matchs. Le cash out et les assurances “Draw no bet” sont quasiment indispensables si vous souhaitez parier avec les stratégies des joueurs professionnels.