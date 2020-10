Comment profiter au maximum de votre Chromebook et de son option gaming ?

Alors que Google annonce que Chromebook Gaming est un véritable succès, voici comment en profiter au maximum de ce service en utilisant votre Chromebook.

Avant tout prévu pour la bureautique, le Chromebook évolue et permet maintenant de satisfaire les gamers. Pour cela, il s’appuie sur plusieurs choses, notamment le cloud gaming et le développement du Google Store. Nous allons donc voir ce que propose Chromebook pour le jeu vidéo et les manière dont vous pouvez en profiter.

Un environnement traditionnellement peu tourné vers le gaming

Ces dernières années, il n’était pas conseillé d’opter pour un Chromebook si on souhaitait profiter de jeux vidéo. En effet, ce type d’ordinateur s’appuyait avant tout sur un système d’exploitation dédié qui était finalement très simple et très léger. C’est le type de matériel qui ne pouvait être utilisé que pour de la bureautique et qu’on retrouvait surtout dans certaines entreprises ou dans les écoles. C’est notamment parce que c’était une machine très bon marché. Elle permettait donc à ces lieux de pouvoir les consacrer au travail sans risquer qu’ils ne soient utilisés pour les jeux. En effet, l’un des seuls divertissements dont les Chromebook permettaient de profiter étaient les casinos en ligne, pour lesquels vous pouvez profiter de bonus grâce à No Deposit Kings. Toutefois, Google a décidé de changer de stratégie et de proposer le Chromebook Gaming, un service capable de permettre aux Chromebook de s’imposer sur le marché des jeux vidéo.

Les principes du Chromebook Gaming

Pour permettre aux Chromebook de pouvoir être utilisés pour jouer aux jeux vidéo, Google s’appuie sur plusieurs points. Le premier d’entre eux est leur système d’exploitation minimaliste. Ce dernier propose en effet peu d’options. Toutefois, il est incroyablement léger, bien plus que celles de Microsoft ou d’Apple, ce qui permet aux Chromebook de démarrer presque instantanément et demande très peu de ressources pour tourner. En outre, si le Chromebook n’est pas capable de faire tourner les derniers jeux sortis, par exemple FIFA 21 ou Gears of War Tactics, il s’avère très efficace pour le streaming, ce qui lui permet d’offrir d’excellentes conditions de jeu. En effet, le cloud gaming est de plus en plus populaire et permet à des ordinateurs peu performants de pouvoir profiter de jeux très gourmands en ressources avec des graphismes dernier cri. Pour cela, il suffit simplement de disposer d’un écran et d’une excellente connexion Wifi. Cela permet donc au Chromebook d’offrir d’excellentes conditions de jeu.

Un catalogue de jeux très vaste

Avec Chromebook gaming, vous pourrez donc profiter d’un très vaste catalogue de jeu. En effet, ce dernier comprend notamment tous les jeux disponibles pour les services de cloud gaming tels que Microsoft Xcloud ou Google Stadia. Ces services permettent de profiter de nombreux jeux qui tournent habituellement sur consoles de jeu ou sur des PC gamer. En outre, il vous permet également d’accéder aux jeux du Google Store, que vous trouverez également sur smartphone et tablette. Ces derniers sont de plus en plus performants et certains d’entre eux, par exemple Call of Duty Mobile ou PUBG, permettent de profiter de graphismes proches de ceux d’une console de jeu.

En conclusion

Alors que les Chromebook étaient auparavant destinés à être utilisés en bureautique, ce sont maintenant des machines qui peuvent être utilisés pour les jeux vidéo. C’est notamment grâce à l’émergence du cloud gaming, qui permet de pouvoir jouer à des jeux vidéo sans avoir besoin d’une grosse configuration. Il suffit en effet de disposer d’un écran et d’une bonne connexion internet. En outre, vous pouvez également profiter d’un vaste catalogue de jeux. Le cloud gaming vous permet en effet de profiter de nombreux titres habituellement disponibles sur consoles de jeu et sur PC gamer. En outre, vous pouvez aussi profiter des jeux du Google Store.