Découvrez la cryptomonnaie des fans de la Coupe Davis

La Coupe Davis se vit désormais grâce aux mises en cryptomonnaie

Êtes-vous un passionné de la coupe Davis ? Êtes-vous un crypto enthousiaste ? Si oui, bonne nouvelle, sachez que vous avez la possibilité de miser sur les diverses rencontres de ce tournoi en utilisant vos cryptomonnaies. Vous trouverez désormais ce mode de paiement sur la plupart des sites de paris en ligne de renom. En plus de vous proposer les meilleurs bonus de paris sportifs du marché, les promoteurs de ces plateformes vous offrent l’opportunité de gagner quelques jetons supplémentaires en pariant sur les divers matchs de la coupe Davis. En effet, ayant constaté le résultat glorieux de certains projets basés sur l’utilisation des cryptomonnaies, les organisateurs de ce tournoi n’ont pas voulu rester en marge des nombreux atouts qu’elles offrent de nos jours. Pour ce faire, ils ont aussi décidé de nouer un partenariat avec les promoteurs de la blockchain Chiliz pour le lancement d’un jeton officiel des fans de la coupe Davis. Envie d’en savoir un peu plus sur ce projet ? Si oui, lisez cet article de bout en bout.

Pourquoi les organisateurs de la coupe Davis ont décidé de mettre sur pied des jetons pour leurs fans ?

Il existe déjà plusieurs jetons de supporters dans le football, mais pour les passionnés de tennis, les finales de la coupe Davis constitueront une première opportunité pour eux de profiter de nombreux avantages qu’offrent l’utilisation des cryptomonnaies. Plusieurs raisons ont poussé les promoteurs de cette compétition à concevoir des jetons pour leurs fans sur Socios.com, un site reconnu pour le lancement des pièces de cryptomonnaie pour les clubs de football. Ce jeton sera dénommé « $ Davis Fan Token » et donnera la possibilité aux fans de la plus prestigieuse compétition de tennis de participer à une série de concours et d’accéder à des contenus exclusifs sur une compétition qui ressemblera à une coupe du monde du tennis. Il permettra aux détenteurs de faire connaitre leurs opinions sur un certain nombre d’initiatives.

Le jeton Davis donnera également l’opportunité aux amateurs de tennis de prendre part à des quiz et concours avec d’autres férus dans le monde entier. Ils pourront également participer à des sondages interactifs qui se feront sur l’application Socios.com, une plateforme qui dispose de plus 1,2 million d’utilisateurs dans le monde. C’est une initiative absolument fabuleuse qui permettra aux fans de s’impliquer dans les différentes réformes qui seront mises sur pied.

Jusqu’à présent, il n’y a aucune information sur la quantité de jetons qui sera mise en circulation, et le prix auquel ils seront vendus aux fans. Les organisateurs de ce tournoi ont juste communiqué sur les dates de l’édition de cette année. Les finales de la coupe Davis 2021 se dérouleront du 25 novembre au 25 décembre dans 3 différentes grandes villes à sa voir Madrid, Innsbruck, et Turin. Avec la situation sanitaire qui prévaut dans le monde, vous n’êtes pas sans savoir qu’il est un peu plus difficile de voyager dans les différents pays. Grâce à ce projet, les passionnés de tennis pourront participer à cet évènement sans la moindre difficulté. Si vous êtes un amoureux de la coupe Davis, préparez-vous donc à vous procurer ses jetons qui vous seront d’une grande utilité. Vous aurez dans les jours à venir plus de détails sur ce superbe projet.