Devenir responsable sponsoring : quel est le cursus à suivre ?

Le sponsoring est un terrain qui prend de plus en plus d’importance pour générer des revenus dans le sport.

Avec l’évolution que connait le milieu du sport business, beaucoup de métiers ont fait leur apparition. Ces dernières années, devenir responsable sponsoring intéresse de nombreuses personnes. Pour y arriver, il ne faut pas se lancer à l’aveuglette. Il s’agit en effet d’un métier complet qui nécessite beaucoup de connaissances. Voici un petit guide sur la marche à suivre.

Pour la réalisation des projets et l’organisation des évènements d’une structure ou d’un club sportif, il faut de l’argent. Cet argent, les clubs peuvent l’obtenir auprès d’entreprises qui deviendront des sponsors. En contrepartie, ces derniers pourront associer leur nom à la structure ou à l’évènement et gagner en visibilité.

Mais, trouver ces entreprises est une tâche à confier à une personne douée dans le domaine des négociations. C’est donc le rôle du responsable sponsoring. Ce professionnel du sport business a pour mission de gérer les sponsors déjà présents pour la structure qui l’emploie. Il est aussi chargé de trouver de nouveaux sponsors pour le financement des projets de l’organisation.

Suivre une formation et obtenir un diplôme

Avant d’envisager une carrière de responsable sponsoring, il faut être titulaire d’un diplôme obtenu en trois ou cinq ans en communication, en marketing ou en commerce. Pour obtenir ces diplômes, il faut opter pour une école comme Amos Business School qui est spécialisée dans le domaine du sport.

Cette école propose des formations de qualité à ses étudiants. Les cours sont dispensés par des professionnels et experts du sport business. Pour ceux qui souhaitent devenir responsable sponsoring, mais qui ne veulent pas d’une longue formation, il est possible de faire un Bachelor pour intégrer les métiers du sport.

Le Bachelor pour métiers du sport dure trois (3) ans et est accessible avec le Bac. Au cours de la première année, la formation est axée sur l’acquisition des connaissances nécessaires pour le sport business. La deuxième année est dédiée à l’obtention d’expérience professionnelle à l’international.

Pour ce faire, les aspirants étudient durant tout un semestre à Londres. C’est l’occasion pour eux de pratiquer l’anglais qui est une langue indispensable dans les métiers du sport business. Enfin, la dernière année est dédiée à leur insertion professionnelle. Ils pourront réaliser un projet professionnel et rédiger un mémoire de fin d’études.

Pour les étudiants qui désirent aller plus loin, il est préférable d’opter pour un Master ou un MBA en Management du sport. Cette option dure cinq ans et est aussi accessible avec le Bac. Au début de cette formation, les étudiants bénéficient d’une approche beaucoup plus pratique et sont amenés à mettre sur pied les contours de leur projet professionnel.

Par la suite, ils devront améliorer leurs compétences dans divers domaines, dont l’anglais, et choisir une spécialisation. Une fois leur choix effectué, ils restent en contact avec les professionnels du domaine choisi. À partir de la quatrième année, le projet d’insertion professionnelle peut commencer et les étudiants doivent apprendre à se comporter comme de véritables professionnels.

La dernière année de formation est particulièrement exigeante. Les futurs diplômés passent assez de temps en entreprise et devront y faire leurs preuves. Cette dernière année s’achève avec la soutenance d’un mémoire de recherche professionnelle.