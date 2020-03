Euro 2020 – Les primes (prize money) détaillées du tournoi

Reporté d’un an, mais avec la même appellation d’Euro 2020. Le championnat d’Europe de football se disputera du 11 juin au 11 juillet 2021, sous la même configuration qu’initialement, en douze pays différents. Pour les 24 nations qualifiées – dont l’équipe de France dans un groupe avec le Portugal et l’Allemagne -, la compétition donnera lieu à se disputer le trophée du vainqueur et les primes décidées par l’UEFA, en charge de l’organisation.

Le prize money le plus élevé jamais distribué par l’UEFA

Un total de 371 millions d’euros sera dédiée aux bonus financiers. C’est l’enveloppe la plus conséquente de l’histoire du tournoi, de plus de 23,6% supérieure à l’édition précédente (300 M€) et à plus du triple de l’Euro 2000, avec 109 millions répartis à l’époque. Les 24 pays qualifiés ont la garantie de toucher à minima, 9,5 millions d’euros comme l’équivalent de la prime commune à toutes les nations.

10 M€ la prime au vainqueur de l’Euro 2020 en 2021

Après quoi, chaque victoire en phase de groupe ajoutera 1,5 millions d’euros et le match nul 500 000 euros. Les primes s’échelonneront ensuite, en progressant vers la hausse. Jusqu’à la grande finale, programmée le 11 juillet au stade Wembley, à Londres. Il y aura ce jour-là, 7 millions d’euros à gagner pour l’équipe battue en finale et 10 millions, à la nation qui succèdera au Portugal, au palmarès du tournoi.

Les primes (prize money) de l’Euro 2020 de football

Part commune aux 24 équipes = 9 500 000 €

Victoire en phase de groupe = 1 500 000 €

Nul en phase de groupe = 750 000 €

16es de finale = 2 000 000 €

Quarts de finale = 3 250 000 €

Demi-finales = 5 000 000 €

Finale = 7 000 000 €

Vainqueur = 10 000 000 €