F1 : Avant la sortie du Business Book GP 2021, la fiche de toutes les équipes

A trois jours de la sortie de l’édition 2021, le Business Book GP

Si l’année 2020 a été amputée de plusieurs courses, elle a marqué le retour de circuits qui ont été le théâtre de course épiques par le passé, comme en Turquie, ou Imola, tout en découvrant les circuits de Portimao et Mugello. Pour 2021, la Formule 1 promet d’être plus attractive, sur et en dehors de la piste.

La première nouveauté visible est le changement de nom de l’équipe Racing Point, pour Aston Martin, et l’embauche du quadruple champion du monde allemand, Sébastian Vettel. A l’opposé, Renault se retire au profit de sa marque Alpine et favorise le retour de Fernando Alonso dans l’équipe qui a fait de lui un double champion du monde.

L’Arabie Saoudite est la principale nouveauté du calendrier, ainsi que trois courses de sprint à Silverstone, et deux autres sont encore en discussion. Le calendrier prévisionnel du championnat comprend 23 courses, la plus longue de l’histoire récente de la discipline, mais qui évoluera selon toute vraisemblance, à cause des effets encore visible dans le monde de la COVID.

L’occasion pour notre partenaire Business Book GP qui sortira son édition française le 26 Avril de nous faire un point sur les équipes.

Les équipes

Williams

La saison 2020 : dixième (championnat des constructeurs)

Pilotes 2021: Nicholas Latifi et George Russell

Propriétaire : Dorilton Capital (rachat de 100% du capital pour un total de 150 millions d’euros en Septembre 2020)

Partenaire titre 2021: Pas de partenaire principal pour 2021 chez Williams, l’objectif est de mettre en avant la marque « Williams » et développer leur nouvelle approche marketing.

Partenaires clés 2021: Sofina, Lavazza, Acronis, Versa, Financial Times , Honibe, Ponos, Symantec, Bremont, Iquonic,

Fournisseurs 2021: Umbro, PPG, Thales, OMP, Zeiss, KX, Dtex, B&R, Precision Hydratation, Crew Clothing, Nexa3D, U-Earth, Life Fitness, SIA.

Mercedes

La saison 2020: Champion du monde 2020 des pilotes et constructeurs.

Pilotes: Lewis Hamilton et Valtteri Bottas

Propriétaire: Daimler AG, Ineos, Toto Wolff (33% chacun) – Valeur de l’équipe estimé à 750 millions d’euros.

Partenaires principaux 2021: Petronas (pétrochimie) et Ineos (petrochimie)

Autres partenaires clés 2021 : UBS, Epson, TeamViewer, Crowdstrike, Hewlett Packard, IWC, Marriott Bonvoy, AMD, Monster Energy, Pure Storage, Tommy Hilfiger, TIBC, Bose, Belstaff

Fournisseurs 2021: Puma, Police Eyewear, Oz Racing, Endless, Axalta

Haas

La saison 2020: neuvième du championnat constructeurs

Pilotes: Nikita Mazepin et Mick Schumacher

Propriétaire: Gene Haas – Valeur de l’équipe estimé à 150 millions d’euros

Partenaires titres 2021: Uralkali (minerais) et 1&1 (solution numérique)

Fournisseurs 2021: Alpinestars, Schuberth, Stich’d, Under Armour

Red Bull Racing

La saison 2020: deuxième championnat des constructeurs

Pilotes: Max Verstappen et Sergio Perez

Propriétaire: Red Bull – Valeur de l’équipe estimé à 650 millions d’euros

Partenaire titre 2021: Red Bull (boisson énergisante)

Autres partenaires clés 2021: Claro/Telmex, Puma, Tag Heuer, Rauch, Therabody, Oura Health, Iris, Gold Standard, Alpha Tauri,

Partenaires techniques 2021: Honda, Esso/Mobil 1, Oracle, AT&T, Citrix, Hewlett Packard, Siemens, DMG Mori, Hexagon, Ansys, PWR, Oz Racing, Sabelt

Alfa Romeo

La saison 2020: huitième du championnat des constructeurs

Pilotes: Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi

Propriétaire: Longbow Finance – Valeur de l’équipe estimé à 150 millions d’euros

Partenaire titre 2021: Alfa Roméo (Automobile) et PKN Orlen (pétrochimie)

Autres partenaires clés 2021: Adler Pelzer Group, Acer, Built for Athletes, Carrera, Singha, Additive Industries, Globeair, Iqoniq, Iveco, Livinguard, Marelli, Mitsubishi Electric, Save the Children, Sparco, Walter Meier, Zadara,

Fournisseurs 2021: AB Dynamics, Brutsch-Ruegger, Riedel, Floyd

McLaren

La saison 2020: troisième du championnat des constructeurs

Pilotes: Daniel Ricciardo et Lando Norris

Propriétaire: McLaren Group et MSP Sports Capital (propriétaire minoritaire jusqu’à 33%) – Valeur de l’équipe 580 millions d’euros

Partenaire titre 2021: N/A

Autres partenaires clés 2021: British American Tobacco, Dell, Arrow Electronics, Dark Trace, Splunk, Gulf, Richard Mille, Cisco Webex, Hilton, CNBC, Coca-Cola, Unilever, Miory Steel, Qntmpay, Garena, BitCi, FxPro, Klipsch, Deloitte, Tumi, Iqoniq, Sikkens AkzoNobel, Mind, Sparco, Logitech, Buzz & Co, FAI Aviation Group, Ashurst,

Fournisseurs 2021: Volvo, Mazak, Marelli, Enkei, Stratasys, Kaust, Hookit, Huski Chocolate.

AlphaTauri

La saison 2020: septième du championnat des constructeurs

Pilotes: Pierre Gasly et Yuki Tsunoda

Propriétaire: Red Bull – Valeur estimé à 180 millions d’euros

Partenaires titre 2021: AlphaTauri (vêtements) et Honda (automobile)

Autres partenaires clés 2021: MyWorld, Randstad, Edifice Casio.

Fournisseurs 2021: RDS, Riedel, Siemens, DAZN

Aston Martin

La saison 2020: quatrième du championnat des constructeurs sous le nom de Racing Point.

Pilotes: Sebastian Vettel et Lance Stroll

Propriétaire: Lawrence Stroll – valeur estimé à 250 millions d’euros

Partenaire titre 2021: Cognizant (solutions numériques)

Autres partenaires clés 2021: Crypto.com, Netapp, SentinelOne , Bombardier, Girard Perregaux , Peroni Libera, BWT, Replay, Ravenol, EPOS, JCB.

Fournisseurs 2021: Cilit, Oakley, Ebb3, UPS Direct, STL, Pelmark Teckit, Voip Unlimited, Condeco, IFS, Schuberth, Hackett , Alpinestars .

Ferrari

La saison 2020: sixième du championnat des constructeurs

Pilotes: Charles Leclerc et Carlos Sainz

Propriétaire: Fiat – Valeur estimé à 1,5 milliards d’euros

Partenaire titre 2021: Mission Winnow (tabac)

Autres partenaires clés 2021: Shell, Ray-Ban, Richard Mille, Kaspersky, UPS, Weichai, OMR, Mahle, Estrella Galicia.

Fournisseurs 2021: Puma, Radiobook, SKF, Vistajet, Marelli, NGK, Brembo, Experis, Riedel Communications, Iveco, Palantir Technologies, Bell Helmets, Technogym, Alfa Romeo, Garrett Motion, Sabelt

Alpine

La saison 2020: cinquième du championnat des constructeurs sous le nom de Renault F1 Team

Pilotes: Fernando Alonso et Esteban Ocon

Propriétaire: Groupe Renault – Valeur estimé à 300 millions d’euros

Partenaire titre 2021: Alpine

Autres partenaires clés 2021: Castrol/BP, RCI Bank and Services, Mapfre, DuPont, Microsoft, Bell & Ross, Eurodatacar, Pirelli, Genii Capital, Renault E-Tech,

Fournisseurs 2021: Yahoo, 3D Systems, HP, PerkinElmer, Le Coq Sportif, GF Machining Solutions, Siemens, Alpinestars , Boeing Research & Technology, Elysium, GCAPS, Hexis, Jabil, Linde, Matrix, Roland, Trak Racer, Volume Graphics, RAW Super Drink