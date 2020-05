F1 – Quel salaire pour Carlos Sainz Jr chez Ferrari ?

La grille de la prochaine saison a déjà bien changé, avant même que l’exercice 2020 du championnat du monde de F1 ne débute. Dans la semaine qui s’achève décision a été prise entre Ferrari et Sébastian Vettel de ne pas prolonger l’aventure, au-delà du contrat en cours, au terme de cette saison. Le lendemain était annoncé l’arrivée prochain de Carlos Sainz Jr, pour remplacer l’Allemande dans le baquet de la monoplace, aux côtés de Charles Leclerc dans l’écurie.

Carlos Sainz s’est engagé pour 2021 et 2022 avec Ferrari

Le pilote espagnol de 25 ans s’est engagé deux ans, pour les championnats du monde de la discipline, en 2021 et 2022. A cette occasion, Carlos Sainz Jr va nécessairement augmenter ses revenus. A au moins 6 millions d’euros – et plus avec les primes -, de salaire estimé dès sa première saison avec la Scuderia, contre 4 millions d’euros pour l’exercice 2020, selon les chiffres du Business Book GP 2020, l’ouvrage de référence de la F1, sorti récemment en version française et internationale.

En quête d’un premier succès sur un Grand-Prix de F1

Sainz n’a pas encore gagné de Grand Prix. Ça devrait venir. Il a permis la saison dernière à McLaren de renouer avec le podium, après plus de 5 ans sans en gagner un seul. L’Espagnol sera en duo avec Charles Leclerc pour qui le rôle va aussi changer, puisqu’il passera du numéro 2 derrière Vettel, à celui de premier pilote de la Scuderia Ferrari, dans sa lutte pour le titre pilote et constructeur, face à Mercedes.