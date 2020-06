FC Barcelone – Atlético Madrid : qui va gagner selon les bookmakers ?

Les matches s’enchainent depuis la reprise du football dans les divers championnats. Ce mardi 30 juin ont lieu les premières rencontres de la 33e journée de Liga. Ce soir, à 22 heures, le FC Barcelone reçoit l’Atlético Madrid, dans un match déterminant pour les deux clubs. Depuis son revers face au FC Séville (0-0, le 19 juin dernier), les Catalans ont laissé leur place de leader au Real Madrid ; quand l’Atlético a récupéré la troisième place, avec cinq victoires et un nul, en six rencontres. Alors, qui remportera ce choc ? Les bookmakers se prononcent.

Le titre pour le FC Barcelone, une qualification directe en C1 pour l’Atlético Madrid

Un match crucial pour les deux formations. L’une ne doit pas décrocher du Real, leader (2 points d’avance), l’autre doit conforter sa place qualificative directe en Ligue des champions (3e, six points d’avance sur le cinquième). Pour ce choc, les bookmakers donnent le Barça vainqueur à la cote de 1,80 en moyenne quand, le nul avoisine les 3,6. L’Atlético gagnant est à 4,9. Le paradoxe arrive au moment d’évoquer le score probable de la rencontre. Les opérateurs du jeu en France, voient une victoire 1-0 des Catalans ou un match nul 1-1. Les uns penchent pour le premier scénario, les autres le second. Tous deux sont estimés proche de 6 contre un. C’est dire si cette affiche est indécise.

Le choc devrait se jouer sur un détail selon les bookmakers

Concernant les buteurs, puisque les bookmakers nous en annoncent, Lionel Messi est le favori parmi tous. Qu’il marque paie quasiment 2 fois la mise. Il est suivi de Luis Suarez, coté à 2,5 et d’Ansu Fati, à 3,3. À l’Atlético, c’est Alvaro Morata qui est prédestiné à marquer en cas de but, selon les bookmakers (3,4). Pour les Français, Antoine Griezmann qui trouve le chemin des filets vaut 3,75 fois la mise et 7,5 en ce qui concerne Thomas Lemar, dans le camp d’en face.