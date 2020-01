FC Barcelone – Combien vaut Ousmane Dembélé sur ce mercato ?

L’heure de la reprise approche pour Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Sur la flanc, depuis la match contre le Borussia Dortmund le 28 novembre dernier, l’ailier international français a repris le chemin des entraînements, avec l’espoir de pouvoir revenir prochainement sur les pelouses de football. Cette saison est la troisième pour lui en Catalogne, son bilan chez les blaugrana est mitigé : entre fulgurances et matches tronqués, il a disputé 74 rencontres sous le maillot du Barça, mais seulement neuf cette saison.

La valeur marchande d’Ousmane Démbélé est en baisse

Ousmane Dembélé est le deuxième joueur français le plus cher du football, après Kylian Mbappé au PSG. Pour le recruter, Barcelone a payé 105 millions d’euros l’indemnité de son transfert au Borussia Dortmund et 40 millions d’euros, sous la forme de variables. Il a rejoint le club de Messi sur la fin du mercato 2017, après être entré en rapport de force, avec sa direction d’alors, en Allemagne. S’il est devenu depuis, champion du monde en Russie, sa valeur marchande n’a pas progressé conséquemment. Elle est au contraire observée à la baisse, à près de 75 millions d’euros donnés par Transfermarkt et l’Observatoire du football. Et plus (93 M€), pour le Football Benchmark de KPMG.

Un contrat signé jusqu’en 2022 avec le FC Barcelone

Cela, en contrepartie des deux saisons contractuelles qu’il reste à l’ailier de 22 ans. Ousmane Dembélé a paraphé un bail de cinq ans, à l’échéance du 30 juin 2022. Les détails de son contrat ont été révélés à l’occasion des Football Leaks : il gagne 12 millions d’euros nets la saison, et jusqu’à 20 millions possibles avec les bonus. Comme tout joueur du championnat d’Espagne, enfin, Ousmane Dembélé a une clause libératoire fixée à 400 millions d’euros, en ce qui le concerne.