FC Barcelone – Les coaches qui sont restés le plus longtemps à Barcelone

Le FC Barcelone est vraisemblablement l’un des clubs de football les plus historiques du monde. Fondé en 1899, la formation catalane est, à ce jour, l’équipe la plus titrée nationalement (74). Sur le plan international, les Blaugranas font régulièrement parties de l’affiche. Le club possède dans son effectif l’un des plus grands joueurs de toute l’histoire du ballon rond : Lionel Messi. Avec son centre de formation réputé, La Masia, le club sort souvent les talents de demain, à l’image des derniers Xavi, Iniesta Piqué etc… Les coaches y sont également pour beaucoup dans le succès des Indépendantistes.

Jack Greenweel recordman, Pep Guardiola dans les mémoires à Barcelone

Jack Greenweel est le coach qui a passé le plus de temps sur le banc barcelonais (3286 jours, soit sept ans). Né à la fin du XIXe siècle, cet entraineur britannique a pris les commandes du FC Barcelone en 1917, un an après avoir mis fin à sa carrière de footballeur dans le même club. À titre de comparaison, au Real, l’ennemi a pour recordman Miguel Munoz et ses 5070 jours sur le banc des Merengues. Il est suivit sur le podium du regretté Johan Cruyff, le premier à avoir offert la Ligue des champions au club. Guardiola autre entraineur référence (2008 à 2012) des Catalans, se place cinquième avec 1460 jours à son actif. Il a laissé son empreinte au club en remportant deux ligues des champions, des titres nationaux et surtout pour avoir infligé deux corrections historiques au Real (un 6-2 à l’extérieur et un 5-0 au Camp Nou).

Ernesto Valverde et Luis Enrique hors du top 10, destin tragique pour Vilanova

Quique Setién, fraîchement débarqué en janvier 2020, est à 163 jours. Dernièrement, que ce soit Ernesto Valverde ou Luis Enrique, les deux entraineurs non pas su convaincre davantage. Le premier est resté deux ans et demi. Il a été limogé suite à ces deux revers consécutifs et mémorables en Coupe d’Europe (3-0 puis 1-4 à Rome, en 2018, 3-0 puis 0-4 à Liverpool, en 2019). Il avait succédé à Luis Enrique qui, lui, aura tenu trois saisons avec une Ligue des champions à son compteur, contre la Juventus (3-1), en 2015. Tito Vilanova, adjoint de Pep Guardiola, l’avait remplacé à son départ. Malheureusement, atteint d’une maladie (décédé en 2014), le coach n’a pu tenir qu’une seule saison en poste, avec un titre de champion d’Espagne tout de même.

Les coaches qui sont restés le plus longtemps au Barça :

10. Helenio Herrera = 1149 jours

9. Terry Venables = 1206 jours

8. Louis van Gaal = 1265 jours

7. Ferdinand Daucik = 1460 jours

6. Rinus Michels = 1460 jours

5. Pep Guardiola = 1460 jours

4. Patrick O’Connell = 1721 jours

3. Frank Rijkaard = 1826 jours

2. Johan Cruyff = 2893 jours

1. Jack Greenwell = 3286 jours